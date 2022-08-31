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交通要道難行 雲縣道154乙線今起拓寬...用路人笑了
雲林縣道154乙線從莿桐鄉連結至斗六市等周邊鄉鎮，車流大，是貫穿東西向的交通要道，不過地方反映道路寬度不足、雙向車道僅有1線道可通行，不敷使用。
交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」規畫二期拓寬工程，第1期7年前完工，第2期受建材物料飆漲多次流標，縣府追加7226萬元順利發包，縣長張麗善等人今天執鏟動土，預計明年12月完工。
縣府工務處、莿桐鄉公所今舉行第二期拓寬工程動土典禮，張麗善、莿桐鄉長林靖焜等人出席。
張麗善指出，2015年12月完成第一期3K+100至4K+960段及斗六市雲科工業區路口拓寬，從既有9至10公尺改善至18公尺，第二期總經費4億4800萬元，交通部公路總局補助3億434萬多元，縣府原補助7139萬元，但物價波動影響，建材原料漲幅太大，遇3次流標、1次廢標。
張麗善表示，經縣府追加預算至1億4365萬多元，終於解決問題，該工程今年6月標出。
此次計畫改善長度約2.55公里，路寬則從11至13公尺拓寬為18公尺，雙向各畫1機車、1快車道，通信、水電等管線及工區管線、人孔蓋全面下地，施工期約480天，路段上4座橋梁配合改建，期間全程搭設便道、便橋，不影響既有道路通行，盼完工後打開用路人行駛視線與舒適度。
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