雲林縣前議長蘇金煌登記參選四湖鄉長 蘇家恐網內互打

雲林政治史上頭一遭，前議長蘇金煌為避免家族紛爭，退休後仍出馬參選四湖鄉長，今早已完成登記，民進黨提名的陳明新也在今完成登記；同為蘇家班的吳勁葦今受訪時說，會在9月2日上午11點30分登記參選；副議長蘇俊豪說，二叔蘇金志決心已定，未來兩家只能各自努力。

四湖鄉長選舉變化多端，起初蘇家班八弟蘇秉承欲參選，籌備2年多、已完成看板布置，但二哥蘇金志的大舅子吳勁葦也宣布參選，為避免蘇家班互打，大哥蘇金煌勸退蘇秉承，親自出馬參選，希望終止家族紛爭。

雲林縣前議長蘇金煌今早9點10分登記參選四湖鄉長，但其弟媳的弟弟吳勁葦今受訪時說，將在9月2日早上11點30分登記參選，蘇家班恐難逃網內互打；民進黨提名的陳明新今也完成登記，正式形成三腳督局面。