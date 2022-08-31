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嘉義社宅首案在民雄！ 國家住都中心「福樂安居」動土

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
國家住都中心「福樂安居」今天中午午時動土，縣長翁章梁與內政部政務次長花敬群等人共同執鏟，祈求工程順利進行。記者呂慧瑜／攝影
國家住都中心「福樂安居」今天中午午時動土，縣長翁章梁與內政部政務次長花敬群等人共同執鏟，祈求工程順利進行。記者呂慧瑜／攝影

嘉義社宅首案在民雄！國家住都中心「福樂安居」今天中午動土，建築規模為地上14層、地下3層，將提供630戶社宅單元，只租不售，預計2027年中旬完工；縣長翁章梁表示，社宅此區的地理環境非常好！

嘉義縣長翁章梁與內政部政務次長花敬群等人，今日共同執鏟，祈求工程順利進行，共同打造品質與效率並重的優質好宅。

縣長翁章梁表示，我們是全面性照顧人民的政府，老人化、少子化、雖然是全國性現象，但嘉義縣特別嚴重，有中央的全力支持，興辦社會住宅可以幫助城市的永續經營，是吸引人才、留下人才的重要關鍵。

福樂安居建築規模基地面積9696.05平方公尺，1幢3棟地上14層、地下3層，配置戶數630戶，一房型約11坪有329戶、二房型約25坪有263戶、三房型約31坪有38戶，停車位數轎車339輛、機車679輛，統包工程費28億9200萬元。

福樂安居社宅結合社服設施日照關懷，托嬰中心達到236平方公尺，可服務40人、身障日照，社區日照空間180平方公尺，服務人數18人、日間小作所199平方公尺服務24，達社區共榮友善環境。

內政部次長花敬群表示，國家住都中心規劃興建的社會住宅，以優質的設計，從同層排氣、管線設計到地震預警系統，在在都為社宅的住戶著想，提升居住的品質，未來嘉義這裡將會有上千人受惠。

位於民雄的福樂安居鄰近自然公園、民雄工業區、水綠廊雙學區、嘉義酒廠酒類文物館及觀光工廠等，結合休憩、教育及豐富生活適居環境，並規劃有托嬰中心、日照中心，提供給民眾居住的新選擇。

國家住都中心表示，社宅對剛成家的青年人口、年長者、弱勢族群能租賃到舒適合宜的居住空間，保障居住權利，今日是嘉義縣社會住宅興辦首案動土，目前全台灣社宅累積決標戶數來到1萬8859戶，而嘉義縣社宅為全國第一個優先達標城市，未來全台灣將會陸續舉辦社宅動土，提供有居住需求的民眾盡早實現安居願望。

縣府表示，馬稠後、大埔美精密機械、中科院航太、中埔公館與水上南靖等產業園區，以及嘉義科學園區，創造就業機會，致力實現青年返嘉就業、在地成家夢想。

國家住都中心「福樂安居」今天中午午時動土，縣長翁章梁與內政部政務次長花敬群等人共同執鏟，祈求工程順利進行。記者呂慧瑜／攝影
國家住都中心「福樂安居」今天中午午時動土，縣長翁章梁與內政部政務次長花敬群等人共同執鏟，祈求工程順利進行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉的「福樂安居」社宅二房型約25坪有263戶。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉的「福樂安居」社宅二房型約25坪有263戶。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉的「福樂安居」社宅三房型約31坪有38戶。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉的「福樂安居」社宅三房型約31坪有38戶。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉的「福樂安居」社宅一房型約11坪有329戶。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉的「福樂安居」社宅一房型約11坪有329戶。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉的「福樂安居」社宅，建築規模基地面積9696.05平方公尺，1幢3棟地上14層、地下3層，配置戶數630戶。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣民雄鄉的「福樂安居」社宅，建築規模基地面積9696.05平方公尺，1幢3棟地上14層、地下3層，配置戶數630戶。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣國家住都中心「福樂安居」今天中午午時動土，縣長翁章梁（左3）與內政部政務次長花敬群（左2）等人共同執鏟，祈求工程順利進行。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣國家住都中心「福樂安居」今天中午午時動土，縣長翁章梁（左3）與內政部政務次長花敬群（左2）等人共同執鏟，祈求工程順利進行。記者呂慧瑜／攝影

社宅 嘉義 翁章梁

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