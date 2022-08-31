台南主辦明年全運會「金牌獎金擬提高到35萬」教練回應了

台南市明年主辦全運會，議員楊中成今在市議會總質詢時關心運動選手獎勵制度，要求提高獎金至少一半，體育局長陳良乾表示，目前正全面檢討選手的獎勵金，針對明年南市舉辦全運會，金牌獎金擬從30萬元提高到35萬元，可望會是六都最好，採專案向市長報告爭取，市長黃偉哲允諾會檢討。

台南市田徑教練胡文瑜則說，按照以往慣例地主縣市的獎金，通常是要提高一半，即使無法提高到45萬元，但只提高5萬元還是不夠，且金牌和銀牌的差太多，目前金牌獎金30萬元但銀牌剩12萬5千元，銀牌獎金至少要有一半是底限；選手照顧金也不如台北及桃園，也希望能夠提高。

另外台南市選手在全中運個人金牌3萬元獎金、銀牌2萬、銅牌1萬，團體項目金牌1萬5000元、銀牌1萬、銅牌5000元，都是六都最少，希望市府也能夠重視照顧小選手的權益。

體育局回應，對於基層運動選手培訓及照顧，南市府去年年起調升全運會選手獎勵金及全國綜合型運動賽會的參賽補助，更自今年起加發選手參賽期間每日營養金，近年來逐步針對全運會、身障運及全民運獎勵金修法提升，持續爭取提高各項賽事獎勵金及培訓津貼，鼓勵選手在賽場上爭取更優異的成績。

體育局長陳良乾表示，目前該局已著手選手獎勵金的修訂，包括全國運動會、全中運，身心障礙運動會等全面檢討，以激勵、鼓勵選手精進競技實力，為南市奪取佳績。

全國運動會預計明年10月21日至26日在台南市舉辦，台南市從2007年辦理全國運動會至今已歷時16年未辦理，預計投入超過1億7000多萬元進行場館修繕，提升各運動場館品質，以符合辦理全國賽的需求。