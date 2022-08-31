台東成立跨局處「打詐台東隊」 盼降低縣民受詐

國內詐騙案件層出不窮，台東縣府加強防止縣民遭受詐騙，推跨局處及跨領域合作，於今治安會報成立「打詐台東隊」，盼降低縣民遭受詐欺損害。

縣府表示，「打詐台東隊」由警察局整合教育處、交通及觀光發展處、衛生局、原民行政處、社會處、地政處與民政處等相關局、處，以合作夥伴凝聚防詐共識。

透過各局處的多元管道如學校、原民社區活動中心、碼頭及轉運站遊客中心等地點，針對不同的服務民眾與不同年齡層，更精確地投放反詐騙資訊，擴大犯罪預防宣導，提升縣民反詐騙意識。

縣警局統計截至今年8月29日止，全縣金融機構、超商共計成功攔阻22件，攔阻金額共547萬餘元，比去年同期12件及金額408萬餘元，顯現警方聯合銀行攔阻有效發揮功能。

縣警局表示，今年受理詐欺案類前3大類案件，依序為投資詐欺、解除分期付款詐騙、假網拍等案類，另近期發生數起國人求職遭詐騙赴柬埔寨工作遭詐，呼籲切勿輕信高薪誘惑赴海外打工。