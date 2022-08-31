有感台日友誼！醫師製作電子輓聯平台 供民眾聯名悼念安倍晉三

台中市潭興診所醫師林重賢有感日本前首相安倍晉三生前珍惜台日友誼，由他的助理設計電子輓聯平台，並由其他醫師翻譯悼文，提供民眾登記聯名表達哀悼之意。

日本政府9月27日將舉辦前首相安倍晉三國喪。林重賢有感安倍晉三生前屢屢幫助台灣，珍惜台日間友誼，為了悼念安倍晉三，由他的助理張芷菱設計電子輓聯平台，並由陳文侯、蘇旺彬、劉文雄、王佩瓊等醫師協助書寫並翻譯成中英日文的悼詞。

林重賢30日北上拜會日本產經新聞台北支局長矢板明夫，表達這份心意。

林重賢今天接受媒體訪問表示，台灣俗話說「吃人一口，還人一斗」，雖無法在9月27日到日本東京送安倍最後一程，但是可以用電子輓聯方式表達對安倍的感念。希望所有悼念安倍的朋友，都可以上網登記聯名，一起來感謝安倍晉三這名台灣的友人。

電子輓聯登記平台，由陳文侯及蘇旺彬2名醫師書寫悼詞，劉文雄協助翻譯成日文，王佩瓊則翻譯成英文，目前該平台連署人數已近500人。

林重賢指出，想要表達悼念的朋友只要上網輸入「姓名」，沒有個資外洩的疑慮，大家能一起透過網路向安倍表達悼念之意，不讓安倍感覺孤單，每人獻出1分鐘的心意，將可匯聚成台灣的永恆。