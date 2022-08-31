憂電磁波影響健康！布袋鎮民拿白布條抗議台電變電所施工
嘉義縣布袋鎮永安里民不滿台電變電所工程施工，未召開說明會，擔心電磁波影響居民身體健康，上午30多名里民拿白布條，分別到鎮公所、施工所抗議，要求停工，大批員警戒備，過程平和，與台電溝通後，決定9月2日開協調會。
永安里民自力救濟發起人鄭志仁、楊芳祺說，台電變電所施工，未與里民溝通，也未開說明會，是否會影響里民生活、安全，甚至是否會有何危害，就進行工程。儼然是種霸道行為。
他們理性一再找相關單位溝通，卻得不到任何回應，里民極為憤慨，不得不走上抗議，要求補辦說明會，里民們認為施工造成起居生活、周遭安全，工程單位應先行停工，立即召開施工協調會。
鎮長參選人蔡瑋傑及多位鎮代表到場聲援，布袋警分局調派大批員警戒備，過程平和，未發生衝突，抗爭里民在施工所與台電人員協調。
台電南區施工處說，布袋變電所施工設置，是為配合布袋鎮、義竹鄉的漁電共生綠能，發電輸電需求，2個月前施工，面積1.1公頃，預定2024年12月完工，依規定，不必環評辦說明會，變電所用地是國有財產署土地，最近距離有戶住家，台電有溝通，變電所距聚落約200公尺，變電所安全，施工工地及工程車路線考慮安全。
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