台南市首創結合元宇宙科技 人本交通教育宣導往下札根

全國交通安全月從9月展開，台南市人本交通校園教育宣導巡迴活動今日起在北區文元國小展開，提供AR、VR數位互動教材體驗、行動劇團演出、大地遊戲等活動，後續將巡迴30所學校，市長黃偉哲與學子共同體驗交通安全AR、VR教材，盼交通安全概念從小扎根，讓所有用路人都能快樂出門、平安回家。

黃偉哲表示，南市府推動人本交通建設不遺餘力，並重視各項交通安全改善工作，近年來積極爭取中央經費投入道路改善，迄今已向內政部與交通部爭取前瞻計畫，已核定補助共177案，總經費約44.9億元。根據最新交通部道安資訊平台統計，台南市今年1至6月30日交通事故死亡人數155人，相較去年同期減少16人（降低9.4%），顯示各項道安工作已收成效。

黃偉哲指出，有好的道路設施也要民眾守法遵守，正確的交安觀念需從小灌輸。交通局今年爭取內政部營建署經費補助，以元宇宙AR、VR新興科技製作之數位互動教材，吸引校園學子的目光，並結合行動劇表演與年輕學子互動，以活潑有趣方式，讓正確用路觀念能夠深植人心。也安排自9月起辦理校園巡迴活動，期盼每位年輕學子都是人本交通與交通安全最佳實踐者，共同營造安全舒適的道路環境。

交通局長王銘德說明，這次教材設計以「人本交通」與「道安知識」為主軸，讓學子們了解人本交通設施（如通學步道、人行道、行穿線內縮等），並融入交通安全核心能力（危險感知、用路倫理、步行與運具使用、交通知能與事件應變）。為讓教材內容真正具有實質教育意義，編撰期間邀請成功大學交管系、台南大學教育系教授擔任顧問群，讓人本數位教材內容更具說服力。

交通局指出，這次專案領先全國首次結合元宇宙科技，及交通與教育專業顧問群，編撰人本交通數位互動教材，共有VR教材、VR網頁教材、AR教材等3種互動教材模式。

VR互動教材主題「小小交通規畫師」，戴上VR眼鏡，進入虛擬實境人本交通的世界，讓體驗者成為小小交通規畫師，透過教材互動，思考人本交通在生活中扮演的角色。VR互動網頁教材，則將VR互動教材製作成互動環景網頁，不用VR眼鏡，只要有網路就能輕鬆瀏覽體驗VR教材精華內容。

另外，AR互動教材主題「上學路上」，主角與互動物件則以3D呈現，模擬上學路上三種交通方式，藉由遊戲方式讓民眾以及學童了解道安知識。此AR是採用Web AR形式，不用下載APP，連上網路即可進行體驗。