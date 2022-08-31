減碳生態！台南「小巨蛋」及「小華山」獲建築園冶獎

2022建築園冶獎成績揭曉，其中公共建築類景觀獎全國共8個名額，台南市工務局代辦的大台南會展中心及北區「公66」長興生態公園，拿下2個名額，其中剛啟用的大台南會展中心，斥資20億元，為減碳及生態設計，北區「公66」長興生態公園是兵配廠活化，緊鄰321巷藝術聚落，未來發展朝向媲美台北「華山」的藝文特區。

大台南會展中心有小巨蛋功能，並以具台南在地特色的「海洋文明」、「歷史府城」及「綠能科技」為設計理念，依功能區分為展覽棟、會議棟及停車棟3棟毗連建築，有著古都的意象，並符合節能減碳的未來趨勢，自興建以來接連獲得國家卓越建設獎最佳規畫設計類特別獎、台南市政府公共工程優質獎特優、公共工程金質獎及公共建築景觀建築園冶獎」。

會展中心位於沙崙智慧綠能科學城，採綠能減碳概念設計，定位為綠色智慧展覽館。其中展覽棟屋頂為我國首座採用高性能鋼纜桁架之建築，降低20%之用鋼量，減少的碳排量相當於3萬5000棵樹每年吸收的二氧化碳總量。

展覽棟及會議棟屋頂建置大量太陽能板，全年發電量可供1318個家庭使用1年。空調系統也採節能設計，降低35%用電量。綠化植栽共3萬4375株，77%為原生種，總固碳當量達7060公噸。節能、重視生態與環境的理念為屢次獲獎的原因。

另北區「公66」長興生態公園，基地所屬兵配廠一帶，及其周邊區域含豐富的生物多樣性，東側的原宿舍區內植物種類繁多，並有數株百年大樹，形成密林型態的綠地空間。新興開闢的公園內，堆疊的歷史閱讀與遺跡，透露出在地故事。

公園緊鄰日軍步兵宿舍古蹟群，歷經推動營造為「321巷藝術聚落」，成為台南藝文與觀光熱點，未來可與宿舍群結合，提升為媲美台北「華山」的藝文特區，提供各類跨界藝文展演活動發揮的複合性舞台空間。