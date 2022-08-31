快訊

戈巴契夫1994年立院演說 顛覆台灣人對共產黨人印象

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

減碳生態！台南「小巨蛋」及「小華山」獲建築園冶獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
大台南會展中心展覽棟屋頂為我國首座採用高性能鋼纜桁架的建築，降低20%的用鋼量。圖／工務局提供
大台南會展中心展覽棟屋頂為我國首座採用高性能鋼纜桁架的建築，降低20%的用鋼量。圖／工務局提供

2022建築園冶獎成績揭曉，其中公共建築類景觀獎全國共8個名額，台南市工務局代辦的大台南會展中心及北區「公66」長興生態公園，拿下2個名額，其中剛啟用的大台南會展中心，斥資20億元，為減碳及生態設計，北區「公66」長興生態公園是兵配廠活化，緊鄰321巷藝術聚落，未來發展朝向媲美台北「華山」的藝文特區。

大台南會展中心有小巨蛋功能，並以具台南在地特色的「海洋文明」、「歷史府城」及「綠能科技」為設計理念，依功能區分為展覽棟、會議棟及停車棟3棟毗連建築，有著古都的意象，並符合節能減碳的未來趨勢，自興建以來接連獲得國家卓越建設獎最佳規畫設計類特別獎、台南市政府公共工程優質獎特優、公共工程金質獎及公共建築景觀建築園冶獎」。

會展中心位於沙崙智慧綠能科學城，採綠能減碳概念設計，定位為綠色智慧展覽館。其中展覽棟屋頂為我國首座採用高性能鋼纜桁架之建築，降低20%之用鋼量，減少的碳排量相當於3萬5000棵樹每年吸收的二氧化碳總量。

展覽棟及會議棟屋頂建置大量太陽能板，全年發電量可供1318個家庭使用1年。空調系統也採節能設計，降低35%用電量。綠化植栽共3萬4375株，77%為原生種，總固碳當量達7060公噸。節能、重視生態與環境的理念為屢次獲獎的原因。

另北區「公66」長興生態公園，基地所屬兵配廠一帶，及其周邊區域含豐富的生物多樣性，東側的原宿舍區內植物種類繁多，並有數株百年大樹，形成密林型態的綠地空間。新興開闢的公園內，堆疊的歷史閱讀與遺跡，透露出在地故事。

公園緊鄰日軍步兵宿舍古蹟群，歷經推動營造為「321巷藝術聚落」，成為台南藝文與觀光熱點，未來可與宿舍群結合，提升為媲美台北「華山」的藝文特區，提供各類跨界藝文展演活動發揮的複合性舞台空間。

台南市政府上周全國第一榮獲2022國家卓越建設獎34座獎項，其中也拿到一座全球卓越建設獎銀獎，站上國際舞台。今2022建築園冶獎揭曉，又拿下公共建築景觀類、校園建築景觀類及社區文化景觀營造類共13座獎項，光彩奪目。

2022年建築園冶獎公布，台南市工務局榮獲2座公共建築景觀獎，其中之一是剛啟用的大台南會展中心。圖／工務局提供
2022年建築園冶獎公布，台南市工務局榮獲2座公共建築景觀獎，其中之一是剛啟用的大台南會展中心。圖／工務局提供

建築 台南

延伸閱讀

高雄推產業淨零大聯盟 環保局列管92廠占全市排碳量75%

綠色行動力論壇 產官學擘劃綠電市場自由化

玉山銀、奇美 簽20億永續貸款

新纖添動能 泰國廠將量產

相關新聞

台南主辦明年全運會「金牌獎金擬提高到35萬」教練回應了

台南市明年主辦全運會，議員楊中成今在市議會總質詢時關心運動選手獎勵制度，要求提高獎金至少一半，體育局長陳良乾表示，目前正...

台東成立跨局處「打詐台東隊」 盼降低縣民受詐

國內詐騙案件層出不窮，台東縣府加強防止縣民遭受詐騙，推跨局處及跨領域合作，於今治安會報成立「打詐台東隊」，盼降低縣民遭受...

憂電磁波影響健康！布袋鎮民拿白布條抗議台電變電所施工

嘉義縣布袋鎮永安里民不滿台電變電所工程施工，未召開說明會，擔心電磁波影響居民身體健康，上午30多名里民拿白布條，分別到鎮...

台南市首創結合元宇宙科技 人本交通教育宣導往下札根

全國交通安全月從9月展開，台南市人本交通校園教育宣導巡迴活動今日起在北區文元國小展開，提供AR、VR數位互動教材體驗、行...

爭資源 議員盼推動南美館升格

台南市美術館雖因亞洲的地獄與幽魂展暴紅，但目前年收入5千多萬元，1年開銷約1.6億元，入不敷出，長期仰賴市府挹注經費，1...

合規定沒特權 張榮味疫苗案還清白

雲林縣長張麗善的胞兄、前縣長張榮味去年5月出獄，6月即施打新冠肺炎疫苗，遭指控非優先施打對象卻可先打，引發議論，張麗善主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。