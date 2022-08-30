斗六文旦可鹹可甜 多管銷售刺激「食當季」市場

台灣文旦往年約外銷4500公噸至中國，但卻在產季前夕突遭禁銷，中央、地方媒合企業團購、上架實體與電商通路等，多管齊下另尋出路；農糧署中區分署長姚士源說，目前外銷多國達1170公噸，會持續加強銷售至中秋節後。

中華民國果菜合作社聯合社輔導斗六市農會、斗六果菜生產合作社、嘉東合作農場、新光果菜生產合作社、農滎實業等單位，推出產銷履歷文旦柚禮盒，今在斗六舉行「文旦樹下的饗宴」發表會。

包括知名手搖飲業者引進斗六文旦作為調飲原料，在全台290家門市推出的「柚香東方美人」茶飲新品問世，餐飲系講師今也料理「柚香石斑魚條」、「柚子泰式沙拉」，示範文旦入菜，顛覆既往品嘗方式。

立委劉建國今天與會時指出，文旦多方銷售狀況佳，包括5斤裝有1萬1000多箱、10斤裝有1100多箱，請柚農莫操之過急，農委會、相關企業都會繼續協助，文旦周邊產品可在農村社區小舖、農民直銷站、農夫市集、希望廣場及圓山花博農民市集等處購得，也有開放訂、團購宅配，歡迎消費者多支持。