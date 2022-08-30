「國民奶奶」譚艾珍的經驗談：快樂需要不斷培養與鍛鍊

勞動部雲嘉南分署今天在台南市立圖書館新總館舉辦「快樂女人不會老」講座，邀請「國民奶奶」譚艾珍分享人生經驗，她鼓勵大家，能快樂面對生命種種，就能活出自己要的模樣，吸引200多民眾聆聽。

老牌藝人譚艾珍在多部偶像劇飾演慈祥奶奶角色，贏得「國民奶奶」稱號；她今年69歲，曾破產、喪母、陪伴女兒歐陽靖面對憂鬱症，經歷生離死別、承受人生無常，但始終對人生抱持樂觀期待。

「快樂要不斷培養與鍛鍊」，譚艾珍說，要學會接受與面對負面情緒，才能真正擁有快樂。有關卡，就去跨越；有遺憾，就去圓滿。學習在逆境中成長，快樂迎向人生，譚艾珍感謝自己生命的養分，大多來自與媽媽的相處，造就她瀟灑樂觀個性、學習如何快樂。

譚艾珍說，遇到負面情緒，千萬不能壓抑，試著脫離並用高維度去觀察，找出負面情緒來源，就能坦然面對並解決，她也以環保分類的概念說明如何情緒整理：情緒無法自行消化、學會把心靈垃圾分類盤點，進一步轉化，回收成正面意念，自己就不會被煩惱困住而動彈不得。

現場有民眾提問該如何面對家中長輩的情緒勒索；譚艾珍說，不要想改變長輩的思維，把自己照顧好很重要，讓長輩安心更重要，適度保持人際關係的彈性與距離很關鍵，可讓相處模式更正向。最後她結語說，「人生都有盡頭，真正的瀟灑人生，是自己規畫人生的畢業典禮」，把握當下，過好每一天，每天都是快樂。