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嘉市升破3百例今+385 議長中秋弱勢晚會停辦
今天新冠肺炎本土確診病例再度破3萬例，嘉義市也少見又超過300例、新增385例，市府提醒，中秋、重陽節將至，外出仍應全程戴口罩，除了飲食、拍照等才免戴；中秋大型活動面臨是否照原訂舉辦，嘉市議長莊豐安於月中已宣布，今年關懷弱勢公益團圓晚會活動停辦。
市府表示，新增385例確診個案，包含12歲以下54例、12到64歲289例、65歲以上42例；目前居隔1708人，解隔231人，輕症居家照護人數2914人。
疫情指揮中心研判疫情升溫，下周單日可能會破4萬例，嘉市衛生局長廖育瑋說，上次超過300例是本月23日303例，今更高385例，確實有上升的趨勢。
不少中秋大型活動也開始研擬是否如期舉行，議長莊豐安服務處結合各界舉行的關懷弱勢公益團圓晚會，辦桌邀弱勢家庭參加，已邁向第6年，他說，由於人數參與者上千人，考量活動參與人數眾多，且長時間接觸共餐，為了市民的健康平安，決定今年停辦一次。
衛生局提醒，與不特定人士保持社交距離，外出應全程佩戴口罩，除例外情形如飲食需求、拍照等能免戴口罩，如有症狀請勿參加公眾聚會。
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