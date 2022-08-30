黃敏惠3年半清淤比前朝多1.3倍 3處排水改善進度曝光

嘉義市本月4日大淹水，民進黨市長參選人李俊俋當時批清汙沒做徹底才是問題所在，嘉市議會4天前開都市計畫專案小組會議，市府提出，市長黃敏惠3年半，排水清淤就比前朝多清1.3倍，議員仍希望超前部署；工務處表示，今年第2個清淤開口契約已決標，另紅瓦厝、東義路、頭港里3處排水改善進行中。

工務處統計，2013年到今年區域排水及雨水下水道的清淤量，2017年清淤量最1056立方公尺最少、2019年8052立方公尺最高，議員凌子楚、張秀華認為，若今年清多、明年清除量就會減少，之後慢慢累積又變多，屬自然循環，每年清淤總重約900多噸，沒大變化，代表市長都有清淤，不應淪口水戰。

凌子楚建議，完成的清淤工程公布上網，方便民眾了解，未來並提高作業預算，超前部署。

工務處長蘇文崎說，今年區排及雨水道清淤的開口契約執行完畢，又發包500萬第2個開口契約，訂9月10日開工，擴大清理較輕微淤積的，包括埤麻腳排水、西排水、北排下游、綠映水漾公園旁的道將圳上游。

蘇文崎表示，市區3個積水點持續改善，紅瓦厝地區的重慶二街打通，新闢道路連到南京路，同步做雨水下水道，分流排水到南京路，減少都往嘉縣南靖排水系統而淹水，年底上網招標；東區東義路接近廬山橋較低漥易淹，路基會墊高50到1公尺，增設排水箱涵，導往後庄排水，預計明年中完工；頭港里育人路的水流往水上機場排水，有90度轉彎，導致水流不順，會改為弧形導水，待取得用地，年底開工。