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義剪志工揪團中秋前到教養院送暖 院生清新髮型過佳節

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
義剪志工揪團中秋前到教養院送暖，院生清新髮型過佳節。記者周宗禎／翻攝
義剪志工揪團中秋前到教養院送暖，院生清新髮型過佳節。記者周宗禎／翻攝

台南市勞工局商請台南市美姿禮儀造型職業工會支持、今天7名工會專業美髮造型師志工，為柳營菩提林教養院50多名弱勢院生提供溫情義剪服務。

菩提林教養院院長陳彥竹表示，過去半年多為防範疫情，教養院暫停開放訪客，今天很高興也感謝台南市美姿禮儀造型職業工會志工再度前來為院生義剪服務，院生們都非常期待再度看見熟悉的志工，也開心能梳理新造型迎接即將來到的中秋佳節。

帶領志工義剪的工會理事長吳柔宜表示，感謝勞工局和菩提林教養院提供公益義剪平台，讓專業理髮師們也能有機會回饋社會和參與公益活動。而志工夥伴也從院生們理髮後露出的微笑中，找到付出的快樂與踏實成就。

勞工局長王鑫基說，理髮對教養院住民來說不是容易的事，加上住民多是身心障礙者，集體出門理髮非常不便，防疫考量家屬也不易帶他們外出理髮，因此這段時間院生們都留著簡單好打理的髮型。感謝工會義剪夥伴們，不畏疫情到機構溫情服務，更貼心幫院生打理他們喜好髮型，讓院生們一解這段時間無法理髮困擾。

感謝工會志工們參與「做工行善團」多年的服務熱忱，已協助勞工局31場次義剪，投入志工362人次，服務約1864人。不僅協助解決院生平時理髮不便，也讓來自社會外界的愛心有機會散播到更多需要的地方。

義剪志工揪團中秋前到教養院送暖，院生清新髮型過佳節。記者周宗禎／翻攝
義剪志工揪團中秋前到教養院送暖，院生清新髮型過佳節。記者周宗禎／翻攝
義剪志工揪團中秋前到教養院送暖，院生清新髮型過佳節。記者周宗禎／翻攝
義剪志工揪團中秋前到教養院送暖，院生清新髮型過佳節。記者周宗禎／翻攝

勞工局 台南 中秋節

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