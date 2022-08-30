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王育敏認購若竹兒愛心月餅 社福人才、經費不足須解決

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長參選人王育敏（左）上午參訪若竹兒智能發展中心，認購30盒秋節禮盒，支持若竹兒。圖／王育敏競選服務處提供
嘉義縣長參選人王育敏（左）上午參訪若竹兒智能發展中心，認購30盒秋節禮盒，支持若竹兒。圖／王育敏競選服務處提供

嘉義縣長參選人王育敏上午與民雄鄉長參選人林于玲、議員參選人簡嘉億，到民雄鄉參訪若竹兒智能發展中心，王育敏大讚庇護工場環境寬敞整潔，商品真材實料，認購30盒秋節禮盒，支持若竹兒。

王育敏出身福領域，長期致力推動兒童弱勢族群福祉，她說，身心障礙者常面臨就業困難，雖然政府並非毫無作為，但身心障礙者就業率仍未達20%，以結果來說，就業依然存在困境。

她表示，嘉縣身心障礙者3.8萬人，占總人口7.7%，比例全國排名第3，嘉縣需要更多提供身心障礙者就業支持系統，如增加就業個案管理師，一對一提供職業重建服務，使身心障礙者獲得個別化、連續性專業服務；也可廣泛與企業結合成立庇護工廠，提供更多就業機會。

若竹兒教育基金會致力推動智能障礙者啟智教育及啟能訓練，若竹兒基金會董事長林朋輝介紹機構運作，現場有許多若竹兒進行培力訓練，基金會希望孩子習得一技之長，從事有償活動，培養自立自信心，生活更有品質。

林朋輝說，基金會最大問題是經費短缺與人力不足，非常仰賴民間愛心資源。政府補助難平衡支出，未因應通貨膨脹機動調整，照護人力匱乏，讓人頭痛。

王育敏承諾，當選縣長會啟動完整社福人才留才育才計畫，提高補助金額，政府多負擔一點、減輕照護端壓力，留才除薪資，也必須考慮滿足他們生活，提供住宅安身及工作地交通，甚至子女教育，讓他們住行不必擔憂，一只皮箱就能進駐。

嘉義縣長參選人王育敏上午參訪若竹兒智能發展中心。圖／王育敏競選服務處提供
嘉義縣長參選人王育敏上午參訪若竹兒智能發展中心。圖／王育敏競選服務處提供
嘉義縣長參選人王育敏（左）上午參訪若竹兒智能發展中心，認購30盒秋節禮盒，支持若竹兒。圖／王育敏競選服務處提供
嘉義縣長參選人王育敏（左）上午參訪若竹兒智能發展中心，認購30盒秋節禮盒，支持若竹兒。圖／王育敏競選服務處提供

王育敏 鄉長 議員 月餅

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