用路人注意！國道8號安定段雙側車道改善明起夜間施工

台南市安定區國道8號兩側平面車道多處龜裂凹凸不平，明天8月31日起施工改善，工期約2個月分三階段進行。市府工務局表示，為避免工程影響交通，採夜間施工，提醒往來眾多人車小心。

國道8號安定路段橫向連接省道台19、市道178與區道南133等公路，交通位置重要；兩側平面道路為往返南科樹谷園區、新吉工業區平面替代道路，也是附近安定區許多民眾運送貨物往來上下班捷徑，交通頻繁。

工務局表示，地方反應路況不佳、納入今年路平專案道路維護改善，工程路段由安南區公學路一段124巷，沿國道八號兩側平面車道至安定區定順路，改善包含北側車道5801公尺、南側車道5764公尺及10處迴轉道。

施工期間採單線施工，民眾仍可依平日路線通行。另為減少施工對用路人造成交通衝擊，工程採夜間施工，時間為夜間10點至隔日清晨6點。