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用路人注意！國道8號安定段雙側車道改善明起夜間施工
台南市安定區國道8號兩側平面車道多處龜裂凹凸不平，明天8月31日起施工改善，工期約2個月分三階段進行。市府工務局表示，為避免工程影響交通，採夜間施工，提醒往來眾多人車小心。
國道8號安定路段橫向連接省道台19、市道178與區道南133等公路，交通位置重要；兩側平面道路為往返南科樹谷園區、新吉工業區平面替代道路，也是附近安定區許多民眾運送貨物往來上下班捷徑，交通頻繁。
工務局表示，地方反應路況不佳、納入今年路平專案道路維護改善，工程路段由安南區公學路一段124巷，沿國道八號兩側平面車道至安定區定順路，改善包含北側車道5801公尺、南側車道5764公尺及10處迴轉道。
施工期間採單線施工，民眾仍可依平日路線通行。另為減少施工對用路人造成交通衝擊，工程採夜間施工，時間為夜間10點至隔日清晨6點。
工務局表示，此案總經費約5200萬元，包含人手孔蓋全數下地共11座、路基改善、標線全面更新，及路面高程調整平順並鋪面改善等作業，分三階段進行，第一階段從市道178到定順路，預計施工期間8月31日到9月13日；第二階段市道178到台19線，預計施工期間9月14日到10月12日、第三階段台19線到公學路一段124巷路口，預計施工期間10月13日到10月22日，請用路人配合現場交維人員改道並減速慢行。
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