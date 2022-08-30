台南泥水工會助弱勢修繕破舊屋 中秋加碼送月餅物資

中秋將至，台南市勞工局今天與台南市泥水業職業工會分三路發送喜憨兒月餅禮盒、紅包2千元及電扇、泡麵、涼被、衛生紙及魚鬆等物資，給弱勢家庭修繕服務的20戶案家。

勞工局表示，與工會分別在永康、鹽水、善化、歸仁、關廟等14個行政區免費替弱勢修屋，還有贈送物資關懷。讓弱勢家庭安心居住，並感受到市長黃偉哲建立「希望家園」誠摯溫暖的心意。

發送的第一戶在歸仁區，蕭姓案主50多歲蕭姓職災勞工，109年底遭高壓電電擊，全身25%燒燙傷，妻子新住民，育有三名子女就學中。家中大門及浴室空間狹窄、門檻有阻礙，輪椅進出不便，嚴重影響案主生活不利休養。

因無力改造無障礙環境費用，勞工局職災個管員看到困境，聯絡「做工行善團」泥水志工協助拆除浴缸及門檻，地面混凝土及貼磁磚施工，木工志工安裝木門及無障礙板並貼上防滑條，改造成無障礙空間，輪椅可順利進出，有較大活動空間，生活起居方便許多。

柳營區黃姓案主打零工維生，與越南籍妻子育有一女，家中門板、窗台等遇雨會漏水，設於屋外簡陋廁所衛生環境不佳，該戶列冊低收入戶，經濟困難無法修繕房屋，「做工行善團」獲報安排鋁製品志工協助換新紗窗門，金屬志工架高原廚房的鐵皮屋頂改造新的衛浴空間，電氣志工重新配置電線、埋設化糞池及換新燈具。

木工志工安裝天花板輕鋼架及隔間，油漆志工進行浴室防水工程，泥水志工黏貼廚房牆壁磁磚及浴室牆壁、地面磁磚，最後電氣及油漆志工協助安裝廚具、衛浴設備及壁面粉刷美化，還送二手家具，這戶是黃偉哲上任市長後弱勢房屋修繕第100戶，完工日黃偉哲送紅包、涼被等入厝禮慶賀。