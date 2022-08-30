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南市7成警用密錄器不符期待 市議員要求加速汰舊換新

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員呂維胤今天指市警局不符使用的密錄器設備高達7成，要求加速更新。記者鄭惠仁／攝影
台南市議員呂維胤今天指市警局不符使用的密錄器設備高達7成，要求加速更新。記者鄭惠仁／攝影

台南市日前發生奪槍殺警案，但警車紀錄器畫面影像並不是很清楚，市議員呂維胤今天質詢時，要求提升警用密錄器、行車紀錄器等值勤配備，以利辦案。市長黃偉哲表示，會利用第二預備金近5000萬元改善警用設備。

呂維胤表示，密錄器與行車紀錄器不僅是警方查緝兇嫌、偵查辦案的關鍵證物，更是保障自身安危的重要工具，但目前警方配備的行車紀錄器與密錄器等錄影設備常畫面模糊、色調失真，導致嫌犯特徵難以辨識，還需花大量時間調查分析蒐證畫面，導致發生險抓錯嫌犯、調查方向錯誤等問題，嚴重延遲破案時效。

他說，據調查，南市警方目前不符使用的密錄器設備高達7成，難以有效使用；台北市則有近8成外勤員警因公發密錄器設備電池續航力不足、畫質模糊、影像嚴重變形等問題不易使用，曾自行購買市價約4千元的密錄器，以利執勤使用。

呂維胤要求，警察局應傾聽基層員警心聲，提升警用密錄器、行車紀錄器等值勤配備，以利案情偵辦，並保障員警與市民的生命安全。

警察局長方仰寧表示，去年6月有採購微型攝影機，目前使用的警用車輛於採購時即有加裝行車紀錄器，規格都符合警政署訂定的規範。去年和今年購置的設備尚於堪用階段，不過警察局會注意相關設備的使用壽命，進行汰舊換新。

方仰寧說，鑑於近日發生同仁執勤遇襲不幸殉職案件，市長黃偉哲已允諾提撥5000萬元改善警用設備，目前先辦理內、外勤單位的需求及意見調查，列出優先順序；後續將依調查結果召開會議，由基層同仁參與評選，採購符合同仁需求的裝備規格，以提升執勤安全。

警察 黃偉哲 方仰寧

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