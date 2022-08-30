南市議員推南美館升格國家美術館 黃偉哲：樂觀其成

台南市議員呂維胤今天在質詢時表示，南美館開館3年多已突破220萬參訪人次，滿意度超過9成，但受限於市府財政，導致館務與台南藝文發展受限，要求市府推動將南美館升格為國家美術館，均衡南北藝術資源。市長黃偉哲表示樂觀其成，也強調，南美館啟用後表現不輸其他廳館，且有過之而無不及。

呂維胤說，台南市美術館於2019年1月27日開館，期間辦理過郭柏川、陳正雄、奈良美智等國內外國際藝術家作品個展，今年6月推出的「亞洲的地獄與幽魂特展」，開展首日就吸引6861人次，開館以來獲得各界的矚目與高度評價。

他表示，因市府財政資源有限，從2019年補助1.1億千元到今年剩1.04億元，每年編列予南美館的補助預算無法大幅成長，除了限縮館務的發展性和未來性，更造成市府財政負擔。

呂維胤說，目前台灣唯一的國立台灣美術館位於台中，南部尚無國家級美術館，長年來導致各地美術資源不均，難以有效培育藝文人才。台南是文化首都，絕對值得擁有一座國家級美術館。

他建議市府應參考台中市府因財政無力負擔台中大都會歌劇院營運成本，將歌劇院捐贈文化部，而成為台中國家歌劇院的例子，積極推動將台南美術館升格為「台南國家美術館」，除了讓補助預算能大幅度的提升，同時減輕市府財政負擔，使場館發揮最大效益，成為國內外藝術家的交流平台，創造中央與地方雙贏局面。

黃偉哲說，對此樂觀其成，但南美館為獨立行政法人，還有一段路要走。文化局表示，台南市美術館為地方原生型行政法人，近來營運成績穩定，也是台南與國際藝文接軌的重要窗口，開館後，每年接受台南市預算補助已逐年下降，今年經常門補助僅9280萬4千元。

館方2020年自籌經費近6千萬，去年受到疫情影響，但也達到近5千萬，今年6月底開幕的「亞洲的地獄與幽魂展」受到各界矚目，也帶動週邊觀光效應，目前已超過18萬人看展，不論是網路聲量還是營收，都創下美術館歷來最佳成績，未來每年也會持續積極爭取中央藝文經費挹注。