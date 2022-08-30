文旦界「奧林匹克」登場 斗六文旦王今天揭曉

雲林大斗六地區文旦品質品鑑，今天在斗六市公所舉行，預計下午3時揭曉「文旦王」。記者陳苡葳／攝影 被譽為「文旦界奧林匹克殿堂」的雲林大斗六地區文旦品質品鑑，今天在斗六市公所舉行，此次有69組果農參加評鑑，由嘉義大學、農試所及農改場等專家學者組成評審團，預計下午3時許選出「文旦王」。

斗六市長林聖爵表示，斗六文旦種植面積約192.57公頃，總產量達3842.64公噸，果皮薄、肉質細緻且多汁，果香濃郁、甜度也很高，評鑑督促果農持續精進栽種技術，穩定品質，扎穩市場地位，已是精品水果。

文旦評鑑以外觀、風味、肉質、種子數及糖度等作為評審依據，由嘉義大學教授呂明雄、李堂察，及副教授張柏滄、助理教授江一蘆和嘉南研究院張嵐雁、嘉義農試所助理研究員陳祈南共同評審，經嚴密抽籤、分組、果品外型清潔、形狀、大小、色澤及整齊度、果皮粗細、有無病蟲害、有無腐爛、測試甜度和試吃，評審口感、酸甜度、入口後風味與肉質、種子數等多面項目評比。

林聖爵說，斗六果農每年依白露節氣採收文旦，多集中在白露前1、2周採收，不過今年白露（9月7日）和中秋節（9月10日）僅隔3天，銷售期短，對果農而言是一大挑戰，公所啟動優惠專案平台協助行銷。

林聖爵說，9月3、4日斗六膨鼠森林公園將舉辦111年斗六文旦節活動並販售精品文旦，建議消費者文旦買回家後，可先放在陰涼通風處，等約1至2周讓文旦表皮水分消散再品嘗，風味絕佳；斗六文旦王預計下午3時揭曉，9月3日在文旦節頒獎。