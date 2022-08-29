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台南雙引擎之一沒國民運動中心 議員：至少給1座

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員鄭佳欣在施政總質詢，關心救災、救護以及爭取設置國民運動中心。圖／擷取畫面
台南市議員鄭佳欣在施政總質詢，關心救災、救護以及爭取設置國民運動中心。圖／擷取畫面

台南市議員鄭佳欣今天在總質詢，希望能建構新豐區完整救災救護拼圖，成立龍崎消防分隊，以及設置新豐區國民運動中心。她說台南雙引擎之一的沙崙智慧科學城就位在新豐區，單是歸仁、仁德區人口已超過14萬，且持續增加中，最起碼要給1座。

市長黃偉哲表示，會將龍崎區現有的軟硬體設備補足，在成立分隊前，提供最完善的設備來輔助。對於建國民運動中心部分，他說，希望中央能夠提供經費支援，如果要自籌建設，在規模上當然只能做調整，也會持續推動，全力來做。

鄭佳欣長期以來爭取新豐區內的防災教育館，希望透過教育方式建立正確的救災知識外也能夠提供親子的活動場域，並且推動成立龍崎區救災隊。她表示，因新豐區域地界廣，成立救護、救災專責隊有其必要性，之前質詢過後，也獲得市長支持，已成立歸仁救護專責隊，但龍崎區內也還是缺少救災專責隊，目前僅設1救護站2名執勤人員，但因龍崎區是山區地形，她擔心極端氣候的影響，一旦有危害發生，影響救災效率，呼籲市府還是要成立龍崎消防分隊。

她說，6都裡台南市的國民運動中心最少，依教育部前瞻2.0基礎建設計畫，各縣市最多可獲得補助設置3座全民運動館，設置資格只要行政區域人口7萬人以上、轄區內未設有國民運動中心或大型綜合運動館即符合條件，依據戶政統計資料，到7月止仁德區總人口數7萬6483人，歸仁區6萬7888，未來再配合沙崙雙引擎的計畫，兩區域內人口數持續增加中，至少應設置1座。。

鄭佳欣說，依據體育署資料，台北市有12座國民運動中心，新北市有16座，其中有6座也是自行興建籌畫；高雄去年也於苓雅、大寮、左營區等建置國民運動中心，台南市現在只有1座，另在安南區籌畫設1座，但各區運動中心的需求迫在眉睫，希望能在歸仁或仁德研議適合地點增設國民運動中心。

台南 教育部

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