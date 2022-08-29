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3台男柬埔寨被槍殺震驚各界 雲林警方上街加強防詐宣導
3名台灣男子驚傳在柬埔寨被槍殺身亡，引起各界震驚，為防國人再受海外求職詐騙，嚇阻人口販運等不法行徑，雲林縣北港分局除利用網際網路宣傳，今天還上街四處張貼海報，並在各路口LED電子看板，以及鄰里辦公室、民眾參與的活動場合，全面實施反詐騙宣導，以免再有人受到誘騙落入陷阱。
北港分局偵查隊長鄧家福說，受害者多數被高薪徵才廣告誘騙，誤入陷阱受困海外，不僅淪為詐騙集團幫凶，甚至遭毒打、拘禁、侵犯，甚至遭勒索贖金或危及生命安全，有家回不得，期望透過反詐宣導，提高民眾警覺，避免再遭詐騙。
鄧家福表示，出國打工詐騙手法有「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」，嚮往海外工作的民眾一定要掌握4大要點，包含工作內容含糊不清、工作條件過於寬鬆、求職者技能與職務不相符、本身條件不對稱的高薪工作都可能隱藏陷阱，務必提高警覺。
北港警分局表示，若遇有可疑或身陷受騙處境，難於脫身，可隨時以110向警方求助。
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