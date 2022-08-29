聽新聞
test
0:00 / 0:00

3台男柬埔寨被槍殺震驚各界 雲林警方上街加強防詐宣導

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
傳出3名柬埔寨海外工作被槍殺事件，引起震驚，雲林警方在各路口LED廣告看板或人多聚集場所，加強防詐宣傳。記者蔡維斌／翻攝
傳出3名柬埔寨海外工作被槍殺事件，引起震驚，雲林警方在各路口LED廣告看板或人多聚集場所，加強防詐宣傳。記者蔡維斌／翻攝

3名台灣男子驚傳在柬埔寨被槍殺身亡，引起各界震驚，為防國人再受海外求職詐騙，嚇阻人口販運等不法行徑，雲林北港分局除利用網際網路宣傳，今天還上街四處張貼海報，並在各路口LED電子看板，以及鄰里辦公室、民眾參與的活動場合，全面實施反詐騙宣導，以免再有人受到誘騙落入陷阱。

北港分局偵查隊長鄧家福說，受害者多數被高薪徵才廣告誘騙，誤入陷阱受困海外，不僅淪為詐騙集團幫凶，甚至遭毒打、拘禁、侵犯，甚至遭勒索贖金或危及生命安全，有家回不得，期望透過反詐宣導，提高民眾警覺，避免再遭詐騙。

鄧家福表示，出國打工詐騙手法有「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃」、「包住」、「包機票」，嚮往海外工作的民眾一定要掌握4大要點，包含工作內容含糊不清、工作條件過於寬鬆、求職者技能與職務不相符、本身條件不對稱的高薪工作都可能隱藏陷阱，務必提高警覺。

北港警分局表示，若遇有可疑或身陷受騙處境，難於脫身，可隨時以110向警方求助。

傳出3名柬埔寨海外工作被槍殺事件，引起震驚，雲林警方在各路口LED廣告看板或人多聚集場所，加強防詐宣傳。記者蔡維斌／翻攝
傳出3名柬埔寨海外工作被槍殺事件，引起震驚，雲林警方在各路口LED廣告看板或人多聚集場所，加強防詐宣傳。記者蔡維斌／翻攝
傳出3名柬埔寨海外工作被槍殺事件，引起震驚，雲林警方在各路口LED廣告看板或人多聚集場所，加強防詐宣傳。記者蔡維斌／翻攝
傳出3名柬埔寨海外工作被槍殺事件，引起震驚，雲林警方在各路口LED廣告看板或人多聚集場所，加強防詐宣傳。記者蔡維斌／翻攝

詐騙集團 北港 雲林 柬埔寨

延伸閱讀

台南3男子柬埔寨遭槍殺 警方不排除黑吃黑

柬埔寨回台下飛機遭檢警逮捕 25歲女蛇頭羈押禁見

台男疑在柬埔寨遭槍殺 母求助盼前往處理後事

柬埔寨案件台灣被視為「輸出犯罪」？ 徐國勇一句話駁斥

相關新聞

台南擬動第二預備金 購非致命警械

台南2員警遭殺害案，引起重視警方執勤安全，南市議員昨天質詢指六都警察因公受傷的人數，台南排第2，其中高達6成是因執勤受傷...

溫室防蟲害 嘉縣2年有成

台灣為東方果實蠅疫區，嘉義縣政府為布局蔬果更順利外銷到非疫區，與農委會輔導在太保市設立小果番茄的「非疫生產點」，用溫室杜...

台南雙引擎之一沒國民運動中心 議員：至少給1座

台南市議員鄭佳欣今天在總質詢，希望能建構新豐區完整救災救護拼圖，成立龍崎消防分隊，以及設置新豐區國民運動中心。她說台南雙...

3台男柬埔寨被槍殺震驚各界 雲林警方上街加強防詐宣導

3名台灣男子驚傳在柬埔寨被槍殺身亡，引起各界震驚，為防國人再受海外求職詐騙，嚇阻人口販運等不法行徑，雲林縣北港分局除利用...

影／雲林排水溝飄惡臭 民眾機智開挖土機逮凶手

雲林縣莿桐鄉興貴村三聖宮前排水溝長期飄出惡臭，當地民眾找環保局投訴無門，每次投訴後，業者都會立即排出大量清水，將溝渠內汙...

推廣雲林秋節農特產 農糧署長帶隊踩線兩大農工廠

推廣中秋節優質農產伴手禮，農糧署長胡忠一今天帶領媒體和網路部落格踩線團，親自介紹雲林農特產，首站來到水林鄉即將開幕全國最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。