影／雲林排水溝飄惡臭 民眾機智開挖土機逮凶手

雲林縣莿桐鄉興貴村三聖宮前排水溝長期飄出惡臭，當地民眾找環保局投訴無門，每次投訴後，業者都會立即排出大量清水，將溝渠內汙水沖淡，今有民眾見工廠又排汙水，立即機智開出挖土機，將土挖至水溝中堵住汙水，讓工廠無法排水沖淡，並找議員王又民陳情，環保局副局長黃富義也到場了解。

民眾氣憤的說，這間工廠經常趁著大雨，將廠內汙水排進溝渠，而且巧合的是，每當通報衛生局後，工廠都會排放大量清水將汙水沖淡，衛生局每次到場都查無不法，今天特地開出挖土機，用土把水溝內的汙水堵死，果真一邊水清徹、一邊水混濁。