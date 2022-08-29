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影／雲林排水溝飄惡臭 民眾機智開挖土機逮凶手

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林排水溝飄惡臭，村民機智開挖土機逮凶手。圖／王又民提供
雲林排水溝飄惡臭，村民機智開挖土機逮凶手。圖／王又民提供

雲林縣莿桐鄉興貴村三聖宮前排水溝長期飄出惡臭，當地民眾找環保局投訴無門，每次投訴後，業者都會立即排出大量清水，將溝渠內汙水沖淡，今有民眾見工廠又排汙水，立即機智開出挖土機，將土挖至水溝中堵住汙水，讓工廠無法排水沖淡，並找議員王又民陳情，環保局副局長黃富義也到場了解。

民眾氣憤的說，這間工廠經常趁著大雨，將廠內汙水排進溝渠，而且巧合的是，每當通報衛生局後，工廠都會排放大量清水將汙水沖淡，衛生局每次到場都查無不法，今天特地開出挖土機，用土把水溝內的汙水堵死，果真一邊水清徹、一邊水混濁。

民眾忍受惡臭多年，今找議員王又民到場了解，疑與附近工廠有關，王又民帶著環保局副局長黃富義及相關人員進入廠區，只見一旁堆滿廢棄棧板，疑有燃燒廢棄棧板嫌疑。黃富義則說，該工廠違反廢棄物清理法，已要求停止鍋爐作業，並將業者移送法辦。

雲林排水溝飄惡臭，議員王又民接獲陳情，帶著環保局副局長黃富義到場了解。圖／王又民提供
雲林排水溝飄惡臭，議員王又民接獲陳情，帶著環保局副局長黃富義到場了解。圖／王又民提供

衛生局 議員 雲林

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