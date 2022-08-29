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推廣雲林秋節農特產 農糧署長帶隊踩線兩大農工廠

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
農糧署長胡忠一帶領媒體踩線團抵雲林，行銷雲林秋節農特產，強調已把優質又安全的農產品行銷歐美各國。記者蔡維斌／攝影
農糧署長胡忠一帶領媒體踩線團抵雲林，行銷雲林秋節農特產，強調已把優質又安全的農產品行銷歐美各國。記者蔡維斌／攝影

推廣中秋節優質農產伴手禮，農糧署胡忠一今天帶領媒體和網路部落格踩線團，親自介紹雲林農特產，首站來到水林鄉即將開幕全國最大阿甘薯叔地瓜觀光工廠，並到斗南竹筍工廠，水林這家千坪的地瓜工廠將於今年10月開幕，推出數十種地瓜產品和地瓜風味餐，將成雲林新農業景點。

國內甘藷故鄉的水林鄉瓊埔合作農場「阿甘薯叔」多年來推展地瓜產業成效卓著，今年除率先推動機採契作，更把台灣地瓜行銷到歐美日韓各國，深受青睞，用台灣地瓜製成的薯片，更名播國際，獲獎連連。

「阿甘薯叔」地瓜農場最近更積極建造國內最具規模的地瓜觀光工廠，從冷鏈、加工製程到產品行銷一應俱全，除有最具營養價值的各類台灣地瓜，更推出30多種自行研發的地瓜產品和地瓜大餐，預定今年十月開幕並舉行地瓜嘉年華會「薯王料理爭霸賽」帶動台灣地瓜熱。

農糧署長胡忠一今天邀請北部各網路、媒體踩線團參訪「阿甘薯叔」從農地到餐桌，品嘗地瓜大餐，結合雲林在地農漁產烹煮的鰻片、烏魚子地瓜及地瓜清燉雞等琳瑯滿目料理，滿足所有人味蕾。

阿甘薯叔負責人蘇嘉益是知名大廚，20年前回鄉運用故鄉地瓜特產，打造出地瓜王國並讓台灣地瓜揚名國際，他今天細說地瓜史並介紹各種產品餐點特色，胡忠一強調，雲林農產建立履歷，一條龍產銷打開國際市場，地瓜、綠竹筍、香菇、冷凍青花菜，加工技術成熟，達世界級品質，國人應一起享用，秋節送禮，雲林農特產是首選。

隨後踩線團抵斗南阿丹果菜生產合作社參觀綠竹筍加工過程，胡忠一指出，竹筍從3到10月，有孟宗竹和桂竹筍，夏秋以麻竹和綠竹筍為主，透過加工技術國人可長年吃到好吃又安全的沙拉好筍，目前也銷至美日加拿大等國，深受歡迎。

黃金、紫雙色地瓜球，Q嫩爽口，香甜的薯泥內餡，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
黃金、紫雙色地瓜球，Q嫩爽口，香甜的薯泥內餡，深受喜愛。記者蔡維斌／攝影
地瓜清蒸魚格外鮮甜。記者蔡維斌／攝影
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占地千坪的水林阿甘薯叔地瓜觀光工廠積極趕工，預定今年十月開幕。記者蔡維斌／攝影
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阿甘薯叔蘇嘉益推出超好吃的地瓜美食大餐，由農糧署長胡忠一代言，強調是家庭或朋友聚餐的首選。記者蔡維斌／攝影
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柳橙地瓜魚片，酸甜不膩口，風味絕佳。記者蔡維斌／攝影
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雲林 胡忠一 觀光工廠 農糧署

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