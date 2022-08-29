愛爾麗集團捐嘉縣巴騰堡格紋高頂救護車 徐國勇致謝

愛爾麗集團董事長常如山及總經理劉貞華今天到嘉義縣消防局捐贈一台巴騰堡格紋高頂救護車，內政部長徐國勇特地南下首次出席愛爾麗集團31號救護車捐贈，常如山在現場再加碼捐贈一台35號給縣消防局，縣長翁章梁表示，更新的配備就能挽救更多生命！

今天愛爾麗集團捐贈的救護車，為嘉義縣首輛車身有巴騰堡格紋的高頂救護車，內配有12導程心電圖機及電動擔架床，高頂救護車可讓高級救護員於車廂內站立行走，不需再軀身救護，且能放置更多救護設備。

關於巴騰堡格紋是參考NFPA美國消防協會及內政部消防署「消防車輛反光標識格式」相關規定塗裝，以黃、紅色相間斜紋，角度45%，加大反光條面積，提高車輛辨識度，是可有效提高可視性的格紋標記，提升救護人員行車安全。

目前嘉義縣有兩台高頂救護車，一台已在新港鄉服務，愛爾麗集團捐贈的31號，將配置在第二大隊民雄專責救護隊，服務民雄區周邊鄉鎮的民眾。

董事長常如山表示，嘉義縣人口結構長者偏多，偏鄉就應該把設備用到最好，明年民雄專責隊定位，我再捐一台也要把朴子的專責隊再架構起來。

徐國勇表示，每當警消有重大社會事件發生，第一時間就會接到常如山電話，如日前台南殺警案，常董低調捐贈100萬給受害者家屬，因此今天無論如何都要前來跟董事長常如山當面感謝。

縣長翁章梁說，更新的配備就能挽救更多生命！感謝愛爾麗集團過去至今捐贈嘉義縣很多消防器材，也感謝消防局同仁及救護義消志工的全力投入。

消防局指出，緊急救護在嘉義縣勤務中佔了很大比例，對於急救資源的需求也持續增加，愛爾麗集團熱心善舉，不但提供地方民眾的救護資源，也提升消防人員勤務安全。

嘉義縣首輛車身有巴騰堡格紋的高頂救護車。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣首輛車身有巴騰堡格紋的高頂救護車。記者呂慧瑜／攝影

愛爾麗集團董事長常如山（左3）及總經理劉貞華（右2），捐贈一台巴騰堡格紋高頂救護車給嘉義縣消防局，內政部長徐國勇特地南下出席。記者呂慧瑜／攝影