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洗香香快樂上學去！澄霖沈香大手筆送百萬沐浴乳給家扶

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮澄霖沈香企業，大手筆送百萬沐浴乳給雲林家扶中心，讓家扶孩子洗香香快樂上學去。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沈香企業，大手筆送百萬沐浴乳給雲林家扶中心，讓家扶孩子洗香香快樂上學去。記者蔡維斌／攝影

開學在即，雲林縣澄霖沉香企業今天大手筆捐贈百萬元清潔用品給家扶中心，董事長陳品宏帶來保濕、清爽、舒膚等不同類型沉香沐浴乳共1000瓶合計約百萬元，送給雲林家扶學子，讓孩子洗香香快樂上學，濃濃沈香也保孩子平安健康。

位於虎尾鎮知名的沈香觀光農園董事長陳品宏說，澄霖沉香有段「嵩霖土地公」感人小故事，早年有個孩子特別喜愛沉香味道，母親就帶著小孩雙手合十，對著沈香四溢的嵩霖土地公，祈禱家人平安健康並祈求沉香味道守護孩子，也叮嚀孩子要牢記家和故鄉沉香的芳香。

這段沉香小故事促成陳品宏在開學前夕，贈送沉香沐浴乳給家扶學子的原因，期待孩子在馨馥的沉香中，洗去暑假的倦氣，用洗滌清新的芳香之心迎接新的學年。

陳品宏說，小故事中媽媽用愛叮嚀，母子情深，今年初雲林家扶中心媽媽曾到澄霖沉香開慶生會，在芳香花園裡共享溫馨，當年情景記憶猶新，所以他在開學前特別送來沉香沐浴乳，完成眾多家扶阿嬤與媽媽的心願。

雲林家扶中心委員李美惠代表接受並感謝澄霖沉香董事長陳品宏，李美惠說，沉香可讓人穩定放鬆，在面對課業壓力，洗出一身芳香，對學習也有幫助，尤其疫情期間保持身體的潔淨很重要，也可保護健康，希望藉由淡淡沉香帶給每個家戶溫馨。

家扶程奶奶接過沉香沐浴乳，笑容滿面如獲至寶，尤其這款純沉香製造的沐浴乳每瓶價近千元，老奶奶和多位家扶媽媽喜上楣梢笑說，這一生還沒洗過如此昂貴的沐浴乳，感謝澄霖帶給全家芳香，不僅讓孩子洗得一身香，用歡喜心迎接新學年，更期待沉香為孩子長智，祈佑新學期有好成績。

雲林縣虎尾鎮澄霖沈香企業，大手筆送百萬沐浴乳給雲林家扶中心，讓家扶孩子洗香香快樂上學去。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沈香企業，大手筆送百萬沐浴乳給雲林家扶中心，讓家扶孩子洗香香快樂上學去。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沈香企業董事長陳品宏（右一），大手筆送百萬沐浴乳給雲林家扶中心，讓家扶孩子洗香香快樂上學去。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沈香企業董事長陳品宏（右一），大手筆送百萬沐浴乳給雲林家扶中心，讓家扶孩子洗香香快樂上學去。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沈香企業，大手筆送百萬沐浴乳給雲林家扶中心，讓家扶孩子洗香香快樂上學去。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沈香企業，大手筆送百萬沐浴乳給雲林家扶中心，讓家扶孩子洗香香快樂上學去。記者蔡維斌／攝影

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