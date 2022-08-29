台南仁德二空眷村修繕動土 黃偉哲盼能回味眷村人情味
台南市仁德區二空新村原眷舍修復工程今天下午動土，市長黃偉哲主持，在地民代參與焚香祝禱、動土敲錘，祈求修復工程平安順利。黃偉哲表示，有水交社園區整建經驗，二空原眷舍修復一定會做得更好，預計明年9月完工，未來將以亮麗面貌呈現，也會舉辦眷村文化節活動，讓大家能體驗、回味並喜歡上屬於台南多元文化之一的眷村文化。
仁德「二空新村」民國85年推動遷建，原住戶陸續在民國98年到100年間遷出，多數搬入相鄰新建「二空新城」。已清空眷舍多因長年無人居住敗壞，管理不易漸出現占用及破壞，衍生在地治安、環境及衛生問題。
市府表示，為保存舊二空新村眷舍豐富文化軌跡、消除治安及環境死角，確保鄰近仁和國小孩童安全，黃偉哲指示文化局主導及編列規劃設計、工程經費，將二空新村重新打造成半戶外休憩空間，並新置入包含店鋪、閱讀室、多功能教室與劇場等不同機能多元空間，也讓二空眷舍文化意象能永續保存。
黃偉哲表示，台南有多處眷村，都充滿濃濃人情味，在台南的多元文化中扮演重要地位，先前已有水交社文化園區的整理經驗，相信二空文化園區的整修一會做得更好，保留眷村的文化，讓來這邊參觀的市民或者是外地朋友，都能夠對當年眷村文化有更深一層的體認感受。
黃偉哲也承諾，將來二空眷村會以亮麗風貌呈現，還會有多功能的廣場與展示空間，也會像現在大林眷村舉辦眷村文化節活動，讓大家一起在眷村文化節的時候，都能夠對當年的眷村文化。
文化局長葉澤山說，二空新村舊地歷史悠久，經歷過多次戰爭，富有歷史價值，南側為日據軍事防空碉堡，戰後仍擔負台南機場防衛任務，見證歷史演進。本案地上1層2棟建築，基地3582平方公尺，打開眷舍封閉、陰暗空間使整個園區更加通透，兼顧保存過去的眷村紋理，工程設計「以巷弄感串聯新置入的不同機能空間，在既有的皮層下呈現另一種活潑的樣態」，期待修復後建築形象及空間帶給居民及來客更親切感受。總預算4230萬元，工期360日曆天，預定2023年9月竣工。
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