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岱稜科技捐北台南家扶65萬元助學金 20年累計570萬

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
關懷弱勢學子，岱稜科技今捐贈65萬600元予北台南家扶中心。圖／北台南家扶中心提供
關懷弱勢學子，岱稜科技今捐贈65萬600元予北台南家扶中心。圖／北台南家扶中心提供

關懷弱勢學子，岱稜科技發動同仁投入愛心活動，今天在董事長蔡國龍及執行長李顯昌帶領，將籌得65萬600元捐贈予北台南家扶中心，20年迄今累積已捐出576萬元。

岱稜科技為全球第二大燙金箔大廠，董事長蔡國龍自2002年響應北台南家扶推動的抗貧助學列車，適逢逢岱稜32周年慶，再度推出「岱他上學‧讓愛稜距離」活動，捐贈儀式採直播進行，在董事長蔡國龍及執行長李顯昌帶領，共籌得65萬600元，另外岱稜支持綠色採購，近百個獎項皆優先選用台灣製造品牌綠色商品或麻豆農會商品禮券，期能一舉雙贏促進在地消費等。

就讀台南大學諮商輔導所的王姓學生感謝岱稜科技多年來對弱勢兒少關懷，她說，在就讀國中時因領受了獎助學金，讓她在人生道路上有了不同選擇及學習改變，希望透過所學除幫自己外也能幫助別人，而每當在質疑和不確定、自卑和失去信心時，想起幫自己的人就有了更多的勇氣去面對困境，這正是「讓改變在貧窮家庭中發生」的實際故事。

北台南家扶主任莊淑惠特別感謝岱稜科技長期關懷家扶，她說，業者20年來累計捐出助學金超過576萬元，幫助鄰近地區超過3千295位弱勢家庭孩子能快樂上學去，讓弱勢兒少與家庭改變，為弱勢家庭帶來希望。

北台南家扶中心主任莊淑惠（左）致贈感謝狀予董事長蔡國龍(右）。圖／北台南家扶中心提供
北台南家扶中心主任莊淑惠（左）致贈感謝狀予董事長蔡國龍(右）。圖／北台南家扶中心提供

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