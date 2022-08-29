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鄧麗君浮空投影音樂會加開場次 雲林縣民限定開搶

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會由最新浮空投影3.0技術。記者黃于凡／攝影
鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會由最新浮空投影3.0技術。記者黃于凡／攝影

全國首場浮空投影3.0演唱會將在雲林盛大舉辦，9月9日門票已索畢，縣府加碼9月10日加演一場，晚上7點在雲林縣立體育館開演，是雲林縣民及學生的限定場次；縣府還規畫「鄧來玩雲林3天2夜遊程」，在褒忠鄉鄧麗君出生地文化園區，每天進行3次導覽，舉辦粉彩、花布、手工皂體驗活動。

縣長張麗善說，鄧麗君是雲林永遠的女兒，為讓鄧麗君永留大家心中，特地舉辦「鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會」，雖考慮過要在膨鼠公園，但憂戶外影響放映品質，希望維持鄧麗君在大家心中的完美形象，與製作單位討論後，仍決定要在雲林縣立體育館室內舉辦。

鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳說，針對原有投影技術加以改良，推出3.0版本，改良後的臉部表情、皮膚都變得非常柔和、不會有僵硬的塑膠感，可說是全球第一場浮空投影3.0的演唱會，也結合英文、粵語、日文、台語等多種語言，呈現出鄧麗君絕妙風采。

目前9月9日門票已索畢，將在9月1日下午1點30分開放候補票線下索票；9月10日門票將於9月5日下午1點30分線下開搶，需持雲林縣籍身分證或學生證至文觀處1樓服務中心索取，1證可索取2張門票，索完為止且限時3天。

9月9日有歌手徐佳瑩、炎亞綸、許富凱、王若琳、告五人與虛擬鄧麗君同台演出，但因第2場次9月10日許富凱、告五人已有行程，所以加演場次則為歌手徐佳瑩、炎亞綸、王若琳與虛擬鄧麗君同台，將重現小城故事、月亮代表我的心、我只在乎你等經典歌曲。

此外，文觀處也規畫鄧來玩雲林3天2夜遊程，處長陳璧君說，在9月3、4、9、10、11日每天有3次導覽，不只可在褒忠鄉鄧麗君出生地文化園區參觀，更可實地走訪土庫老街、太平老街、雲中街文創聚落等地，也有DIY體驗活動，深度體驗雲林文化，更多詳情可至文觀處臉書查詢。

歌手許富凱等人將與虛擬鄧麗君同台演出。記者黃于凡／攝影
歌手許富凱等人將與虛擬鄧麗君同台演出。記者黃于凡／攝影
鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會門票索畢，雲林縣長張麗善今宣布9月10日再加碼一場。記者黃于凡／攝影
鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會門票索畢，雲林縣長張麗善今宣布9月10日再加碼一場。記者黃于凡／攝影
鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會門票索畢，雲林縣長張麗善（右四）今宣布9月10日再加碼一場。記者黃于凡／攝影
鄧麗君再現雲林浮空投影音樂會門票索畢，雲林縣長張麗善（右四）今宣布9月10日再加碼一場。記者黃于凡／攝影

雲林 演唱會 體育 鄧麗君 張麗善

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