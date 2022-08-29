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九合一選舉將起跑 台南檢警調邀參選人簽署反賄選公約
九合一選舉今天起辦理參選登記，為凝聚全民反賄共識，台南檢、警、調人員，今天在台南市選委會，邀請參選人一起簽署反賄選公約，並呼籲全民反賄選，不買票、不賣票、勇於檢舉賄選，共同形塑乾淨選風。市議員參選人林依婷、黃肇輝和蔡麗青等人簽下反賄選公約。
台南市選委會總幹事吳明熙、台南地檢署主任檢察官許嘉龍、台南市警察局局長方仰寧、台南市調查處副處長褚延平，以及市府政風處副處長張堯星共同出席。
方仰寧說，全民都絕對支持乾淨選舉，台南是進步的城市、文化的古都，他呼籲不買票、不賣票，不要再有賄選，或幽靈人口遷徙等不法作為；所有會干擾秩序的黑道暴力包括賭盤，警方會全面掌控、逐一瓦解。
褚延平表示，賄選傷害民主法治，將全員投入查賄工作，民主社會最重要的運轉機制就是選舉，全民反賄選選舉才能乾淨，確保選賢與能，不能以暴力、金錢等不法行為介入。呼籲參選人共自律、民眾能勇於檢舉，賄選是犯法行為，更需要民眾的參與監督，反賄是不分黨派的全民運動，鼓勵民眾踴躍提供查賄情資。
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