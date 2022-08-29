AIT處長孫曉雅和女兒暢遊台南 黃偉哲留言歡迎：盡情享受

中央社／ 台南29日電
AIT台北辦事處長孫曉雅與女兒暢遊台南。 圖擷自美國在台協會 AIT臉書粉專
AIT台北辦事處長孫曉雅與女兒暢遊台南。 圖擷自美國在台協會 AIT臉書粉專

美國在台協會台北辦事處長孫曉雅昨天在臉書貼出和女兒暢遊台南相片說：「用這種方式度過週末真是太美好了」。台南市長黃偉哲也留言歡迎，「請孫處長盡情享受在台南的假期」。

孫曉雅昨天在臉書（Facebook）貼出和女兒一起造訪台南的相片，她說：「我帶著女兒造訪台南多處美麗的歷史古蹟，還享受了各種美食，玩得很愉快，用這種方式度過週末真是太美好了」。

台南市政府今天發布新聞稿指出，孫曉雅熟悉台灣文化，走訪孔廟、藥王廟等歷史古蹟和景點，在美食之都不忘品嚐春捲、波霸茶飲、新鮮水果切盤等台南在地特色美食。

黃偉哲則在孫曉雅臉書留言說：「歡迎孫處長蒞臨最具台灣味的城市，並說明台南是台灣文化的起點，具有豐富的美食文化，以及最先進的科技產業，請孫處長盡情享受在台南的假期」。

黃偉哲表示，孫曉雅2月拜會台南市政府，雙方對科技、農業等議題交流熱絡，孫曉雅也對台南豐盛農特產品印象深刻。

黃偉哲說，台南以各類美食聞名遐邇，更有豐富歷史文化底蘊，他歡迎各國友人多來台南走走，享受古都美食和文化薰陶。

孫曉雅去年7月抵任，她進入美國外交部的第1個外派工作，就是美國在台協會台北辦事處，1993年曾來過台南。

孫曉雅 黃偉哲 台南

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