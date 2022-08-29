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布局國際市場 嘉縣輔導非疫生產建首座溫室小果示範點
為建立小果番茄外銷非疫生產點，嘉縣政府在農委會動植物防疫檢疫局及台南區農業改良場輔導下，縣長翁章梁今到溫室小果番茄非疫生產示範點考察說：從基礎布局國際市場。
縣政府在農委會動植物防疫檢疫局及台南區農業改良場輔導下，與國立臺灣大學、國立中興大學、太保市農會及農民合作，建立非疫生產示範溫室，以智慧化設備監測病蟲害狀況收集數據，作為後續茄科作物-小果番茄外銷談判基礎資料。
縣長翁章梁表示，縣府為協助農民開發多元通路，除以嘉義優鮮品牌推動國內行銷，開發多元高經濟作物，也從基礎布局國際市場。
嘉義縣是溫室小果番茄的重要產區，為使小果番茄外銷到消費能力較高的國家，縣府設置小果番茄非疫生產示範溫室，配合防檢局「自動化監測建立果實蠅非疫生產點計畫」，進行病蟲害監測資料收集，希望透過設施建構、瓜果實蠅族群密度監測及控制，落實防疫及品管措施，有效阻隔瓜果實蠅，提供小果番茄以非疫生產點的方式替代檢疫作業，拓展外銷市場。
中興大學周明儀教授指出，非疫溫室示範點過去兩年皆達成無果實蠅的成效，以防蟲網建構密閉空間，讓作物不受病蟲害干擾，減少用藥需求，有效提升生產品質，未來將朝輔導農民的方向發展，協助更多人使用非疫生產模式，種植更高水準的嘉義作物；業者吳世彥說，主要初衷是想要讓生長的環境更好，將台灣的農產品銷售到其他的國家。
縣府指出，目前已在太保設立1處示範溫室，六腳鄉及民雄鄉也會再各自增設，希望透過非疫生產示範點的建立，在各地培養蔬果外銷專業栽培區，提早佈局外銷市場。
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