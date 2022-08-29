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左鎮北極殿傳承百年八音樂團消失30多年 樂聲再次飄揚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
左鎮北極殿傳承百年八音樂團消失30多年，今天樂聲再次飄揚廟埕。圖／和通文化藝術基金會提供
左鎮北極殿傳承百年八音樂團消失30多年，今天樂聲再次飄揚廟埕。圖／和通文化藝術基金會提供

台南左鎮北極殿是在地宗教信仰中心，傳承百年的迎神賽會總是飄揚歡樂熱鬧的八音樂章，但因人口外移及八音傳承不易，珍貴的八音古樂團早在民國七零年代末期消失、30多年來只能播放早年錄製音樂帶；和通文化藝術基金會結合左鎮區公所、北極殿管理委員會、左鎮國中、左鎮國小、當地里長及亞太胡琴樂團，多方合作完成「左鎮北極殿八音—鬧廳樂曲集採譜」，今天亞太胡琴樂團、左鎮國中、國小學生同場演出，地方同慶。

和通文藝基金會董事長李怡寧表示，此次有幸協助支持北極殿左中社區的八音採譜，讓這文化遺產永久流傳，感謝王文隆老師號召老師們協助執行，更感謝左鎮國小楊靜芳校長奔波促成，也感謝各單位全力協助，才有今天的成果，讓人開心慶賀。

他說，樂曲集將在左鎮校園流傳，讓喜歡國樂的莘莘學子一窺古樂之美，也可將美妙的音律透過練習，完美呈現出來；左鎮的文化遺產由左鎮的孩子們重新發揚，意義非凡。基金會正與市府文化局洽商，9月17日下午4點半台南民族管絃樂團將在北極殿廟埕演奏樂曲，重現往日廟前鬧廳演出的熱鬧場景，歡迎左鎮鄉親一起來見證聆聽。

樂曲集幕後推手北極殿管理委員會總幹事林榮昭表示，能將「八音樂曲」由錄音帶播放改為現場樂團演出，非常感謝左鎮國小楊靜芳校長及亞太胡琴樂團王文隆老師的努力，讓北極殿八音復育有成，並在學校流傳培育，讓多年的宿願得以實現，真的萬分感謝也非常慶幸。

楊靜芳表示，左鎮國小一直非常重視藝文推動，能與曾鼎育校長帶領的左鎮國中攜手組成八音樂團，也感謝王文隆老師努力教導，辛勤地帶領老師教導孩子們，讓八音復育開花結果；也感謝和通文藝基金會、左鎮區公所及左鎮北極殿左中社區大力支持協助。希望這份得來不易的八音古譜能在校園流傳推廣，各單位協力創造傳統文化藝術流傳，讓人十分感動。更希望能有更多的企業機關一起努力推動文化藝術。

左鎮北極殿傳承百年八音樂團消失30多年，今天樂聲再次飄揚廟埕。圖／和通文化藝術基金會提供
左鎮北極殿傳承百年八音樂團消失30多年，今天樂聲再次飄揚廟埕。圖／和通文化藝術基金會提供
和通文化藝術基金會董事長李怡寧（中）代表贈送八音樂曲集，左鎮國中校長曾鼎育（右）、左鎮國小校長楊靜芳代表接受。圖／和通文化藝術基金會提供
和通文化藝術基金會董事長李怡寧（中）代表贈送八音樂曲集，左鎮國中校長曾鼎育（右）、左鎮國小校長楊靜芳代表接受。圖／和通文化藝術基金會提供

北極殿 台南

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