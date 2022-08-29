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狂犬病比新冠致死率更高！狂犬病疫苗快打 嘉縣9月開跑

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中埔鄉公所已在隆興村率先開跑，並加碼辦理犬貓絕育。圖／嘉義縣政府提供
中埔鄉公所已在隆興村率先開跑，並加碼辦理犬貓絕育。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲梅山鄉民眾通報表示，一隻鼬獾如喪屍般在白天追咬家犬，家畜所獸醫師推測該鼬獾恐被狂犬病毒感染；為防範狂犬病，家畜所聯合各鄉鎮市公所、動物醫院及嘉義大學USR辦公室，於9月至11月辦理「全嘉總動員，犬貓狂犬病預防注射與動保宣導活動」，為維護毛小孩健康盡心力。

「狂犬病，是比新冠肺炎致死率更高的人畜共通傳染病！」嘉大獸醫學院長賴治民強調，一經咬傷，感染致死率100%，病毒主要破壞中樞神經而出現神經症狀，感染動物會出現狂暴、攻擊、恐水、意識混亂、幻覺、癱瘓昏迷等症狀。

根據防檢局歷年野生動物檢測統計資料，狂犬病疫情目前雖僅侷限於鼬獾，但截至今年8月，國內已檢出17例鼬獾狂犬病陽性案例，其中2例位於嘉義縣的竹崎和民雄鄉，顯示我們與狂犬病的距離其實沒有想像中的遠，且正常鼬獾為夜行性動物且生性膽小，鮮少白天出現並主動靠近其他動物。

家畜所長林珮如表示，嘉義縣每年施打狂犬病疫苗犬貓約2.1萬隻，因山區幅員廣大，為全面擴大施打率，9至11月辦理「全嘉總動員」活動，在各公所與動物醫院設立疫苗快打站，飼主如有需求，可依各公所狂犬病疫苗注射期程至鄰近快打站施打，或至動物醫院施打，並呼籲，民眾若發現死亡或行為異常野生動物，應立即通報所在地公所或家畜所做即時處置，

嘉義大學社會責任推動辦公室主任副校長李鴻文表示，嘉大團隊透過高教深耕USR Hub計畫，協助公部門增加偏鄉狂犬病注射率，除增強犬貓群體免疫力，更可藉由活動讓學生體會愛護動物真諦；嘉大產學營運及推廣處長李永琮說，嘉大支援家畜所狂犬病疫苗，透過設立快打站，杜絕狂犬病傳染風險。

中埔鄉公所在27日於隆興村率先開跑，並加碼辦理犬貓絕育，嘉義大學更捐贈狂犬病疫苗500劑。圖／嘉義縣政府提供
中埔鄉公所在27日於隆興村率先開跑，並加碼辦理犬貓絕育，嘉義大學更捐贈狂犬病疫苗500劑。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 狂犬病

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