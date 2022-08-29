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秀出你的好聲音！南市首創防災Podcast創作比賽

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府舉辦防災Podcast創作比賽，提升全民防災意識。圖／擷取畫面
台南市政府舉辦防災Podcast創作比賽，提升全民防災意識。圖／擷取畫面

南投921地震後，政府將9月21日訂為國家防災日，隨著國家防災日即將到來，市府以預防勝於治療觀念，首創舉辦「國家防災日Podcast創作比賽」，並列為行政院國家防災日地方政府特色重要活動，以有效提升全民防災意識。

市長黃偉哲說，近年來受全球暖化影響，極端氣候造成複合式災害的情況時有所聞，過去曾經歷過莫拉克風災、0206震災及百年大旱的災難考驗，近年來更同時面臨新冠肺炎疫情及輸電線路災害的嚴峻挑戰，市府團隊全心全力投入防災防疫工作，希望藉由「國家防災日Podcast創作比賽」，讓正確的防救災觀念深入每個家庭，強化社區防救災的深度與廣度，進而厚實整體災害防救量能，邁向韌性的城市願景。

市府災害防救辦公室參議王雅禾表示，此次活動邀請城市廣播網主持人夏葳、Podcast節目存心堂咖啡館－Transheart Cafe、知名作家楊富閔、防災輔導團康麗娟校長和成大防災研究中心副主任李心平組成評審團，期能透過聲音的力量，達到深耕家庭防災教育的目標。

王雅禾說，災害發生當下，政府資源往往難以即刻救援，民眾如何在第一時間進行自助、互助就顯得相重要，希望大家能從聲音創作比賽發想過程中，汲取正確的防救災知識與常識，進而喚起社會大眾對防救災工作的省思與共鳴，攜手推展全民防救災運動。

國家防災日Podcast創作比賽於8月10日起跑，9月7日中午12時止截止，比賽時可1個人，也可以一家人來參加，第1名可獲得家樂福商品禮券5000元，總獎項4萬元，歡迎大家發揮創意、踴躍投稿，搶攻屬於你的聲音擂臺，詳情請洽FB「台南防災大特寫」粉絲專頁。

Podcast 黃偉哲

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