響應國際身障日 黃偉哲邀生命勇士李振全創作主題曲

台南市政府響應國際身心障礙者日，今舉行「多元參與、共融共好X再說一次我愛你」系列活動記者會，邀請生命勇士李振全與fullband樂團演出身障日主題曲「行愛的小路」。市長黃偉哲表示，一路走來，見證了許多生命鬥士，不僅樂觀，還能激勵他人。

社會局表示，市府做為身心障礙者及家庭的後盾，致力於推動各項福利服務，包含現有30處身心障礙者社區日間作業設施，數量為全國第二；為維護身障者資訊平權，也透過手語、易讀、文字等媒介幫助身障朋友更容易獲知訊息；更於身權會成立無障礙工作小組，從交通運輸、城市無障礙各方面營造無障礙環境。

李振全雖是脊髓損傷重癱者，但透過嘴控滑鼠輔具的協助，努力不懈發揮音樂天分，今年更榮獲全國第9屆H.O.T.原創音樂大賽─斜槓青年組音樂大賞冠軍。他表示，很高興可以獲邀為南市身障日創作主題曲，這首「行愛的小路」傳達自己想用自身經歷告訴社會大眾與身障者，雖然人生起伏，但只要能相互理解尊重，這條路仍可相伴往前走。

社會局指出，聯合國於1992年起，宣告每年12月3日為國際身心障礙者日（Internation Day of Disabled Persons），台灣也在2014年施行身心障礙者權利公約施行法，將滿8週年。今年運用公益彩券盈餘分配基金與衛福部社家署補助，結合朝興社會福利慈善事業基金會規畫「多元參與、共融共好」系列活動，包含9月24日於黃金保齡球館辦理共融保齡球比賽、9月間至七股區龍山國小、南化區玉山國小及學甲區頂洲國小辦理CRPD故事巡迴列車活動，10月2日下午將在新光三越小西門辦理「再說一次我愛你」身障者婚紗踩街、身障者市集暨表演傑出身障者與身障領域工作者活動等，邀請民眾共襄盛舉。