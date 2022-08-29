家長們看過來！嘉縣19所公共圖書館 贈送嬰幼兒閱讀禮袋

為培養兒童閱讀習慣，嘉義縣19所公共圖書館9月1日起贈送0至5歲嬰幼兒，辦借書證可獲閱讀禮袋1份，只要是設籍在嘉義縣106年以後出生的嬰幼兒，家屬持戶口名簿辦借書證完成就可獲禮袋，縣長翁章梁說：閱讀就像一把鑰匙，開啟孩子未來寬廣的世界。

贈送的禮袋內有1本圖畫書及閱讀指導手冊，還有推薦給寶寶看的書單，而閱讀指導手冊是帶給父母閱讀的新觀念，提供小技巧來引導幼兒閱讀，培養孩子的閱讀習慣及興趣，

縣長翁章梁表示，透過閱讀可培養孩子跨域學習能力，讓孩子在生活情境中養成終身學習力，盼家長善用圖書館資源，讓孩子們養成閱讀習慣，引領孩童打開智慧的另一扇窗，讓孩子們都能成為愛閱讀、會閱讀、享受閱讀的主人翁。

另外在縣立圖書館、竹崎鄉立圖書館、朴子市金臻圖書館、鹿草鄉立圖書館、水上鄉立圖書館及民雄鄉立圖書館，有辦理各項親子閱讀活動及講座，家長陪伴孩子一起參與一起閱讀成長。