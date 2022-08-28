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辦「小事報」工作營 黃偉哲陪小朋友玩快閃鞦韆

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南開辦「小事報」工作營。圖／總爺藝文中心提供
台南開辦「小事報」工作營。圖／總爺藝文中心提供

台南市文化局在總爺藝文中心開辦3天「小事報編輯工作營」，今天請來藝術家劉哲安帶領官田、渡拔、文正、麻豆、安業等5所曾文溪流域下游小學六年級小朋友，體驗竹藝在地文化。藝術家特地架設「快閃鞦韆」讓小朋友遊玩；市長黃偉哲也來同樂，體驗藝術創作樂趣。

文化局表示，「小事報」是國小學童的暑期編輯工作營，帶領孩子記載家鄉，藉由多元課程與思想啟發，培養刊物編輯的專業能力，從小朋友視角觀點書寫、出刊屬於自己的「小事報」。

今年小事報課程內容涵蓋鄒族文化、竹藝編織、育苗場作業、植物採集、小詩創作等；探查目標為一日勇闖曾文溪，上至鄒族茶山部落，中游玉井青果集貨地、下游至城西鹿耳門夢幻湖。透過實作、農業教育、流域探查及認識在地植物的共學模式，讓小朋友有不同的觀看河流方式。

營隊期間，學員將共同收集曾文溪的土、植、竹、水、石，並為5種自然元素寫詩，作品將呈現於「2022 Mattauw大地藝術季」小事報主題展覽。

今天劉哲安規畫的「竹藝課程：你的鹿/我的路」，以「編織」及「堆疊」帶領營隊學童認識竹材，並介紹他的創作《你的鹿/我的路》，以竹結構配合竹編技法，主體為梅花鹿造型，民眾未來可進入身體內部，探索其空間展場。劉哲安還架設「快閃鞦韆」讓學童遊玩，讓課程增添活潑氣氛，為孩子留下特別的紀念。

台南開辦「小事報」工作營，市長黃偉哲陪小朋友玩快閃鞦韆。圖／總爺藝文中心提供
台南開辦「小事報」工作營，市長黃偉哲陪小朋友玩快閃鞦韆。圖／總爺藝文中心提供
台南開辦「小事報」工作營。圖／總爺藝文中心提供
台南開辦「小事報」工作營。圖／總爺藝文中心提供
台南開辦「小事報」工作營，市長黃偉哲前往為大家打氣。圖／總爺藝文中心提供
台南開辦「小事報」工作營，市長黃偉哲前往為大家打氣。圖／總爺藝文中心提供
台南開辦「小事報」工作營，市長黃偉哲陪小朋友玩快閃鞦韆。圖／總爺藝文中心提供
台南開辦「小事報」工作營，市長黃偉哲陪小朋友玩快閃鞦韆。圖／總爺藝文中心提供

台南 黃偉哲

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