台南辦環保志義工群英會競賽 黃偉哲承諾增加補助

台南市環保局今天在台南高工舉辦「環保志義工群英會」，23隊750名環保志義工齊聚一堂，爭取環保啦啦隊、環保金頭腦、資源分類王等3項競賽第一；市長黃偉哲感謝志義工無私的奉獻。

環保啦啦隊競賽先登場，參賽隊伍運用寶特瓶、紙板、光碟、旗幟等資源回收物製作服裝道具，展現環保創意及團隊精神。

接著「環保金頭腦」比賽接力答題，各隊選手一棒接一棒衝刺搶答。「資源分類王」比賽則是由各隊抽出寫著物品名稱的題目卡，投入「資源垃圾」、「一般垃圾」、「廚餘」3類分類紙盒內，正確投放得分最多的隊伍獲勝。

23隊參賽隊伍不乏高齡志義工，其中南化區90歲的廖胡迎阿嬤充滿活力、動作靈活，她表示，「人活著就要動」，參加志義工ㄧ方面可以維護環境，為地球盡份心力，另一方面也能讓自己動一動，保持身體強健。

各項的前5名依名次頒獎盃及1萬元至6千不等獎金獎勵。環保啦啦隊由東區奪冠，2至5名玉井區、安定區、北區、柳營區；環保金頭腦第1名佳里區，2至5名麻豆區、安定區、玉井區、新市區；資源分類王第1名麻豆區，2至5名為安定區、東區、下營區、玉井區。最後決定東區及麻豆區代表台南市參加環保署10月29日舉辦的全國啦啦隊及環保金頭腦競賽。

黃偉哲表示，台南是志工城市，志義工人數佔總人口數的比例高，台南市能成為幸福城市，環保志義工功不可沒，他要代表全體市民感謝每位志義工。

黃偉哲指出，台南市因為有環保志義工的付出，市容才能愈來愈乾淨整潔。為表達對志義工的謝意，同時鼓勵，黃偉哲承諾明年環保志義工經費會增加，肯定大家的努力，也進ㄧ步增強服務量能。