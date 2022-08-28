行善義工團修繕雲林學堂、老宅 交屋歡慶喜氣洋洋

雲林縣最早創設的口湖鄉蚵寮學堂上月底一場惡火祝融，創辦人陳玉釵傷心不已，經媒體披露，愛心如潮，林姓善心女土捐115萬元由台灣希望義工團施工復建，聲寶公司捐冷器家電，微星科技捐20部筆電，今天趕在開學前開幕玉釵奶奶感動到落淚。

無獨有偶，台灣善種子義工團也為台西鄉林秋錦老阿伯修建住家。雲林縣府今天接連為兩個新家園慶開幕，場面溫馨。

台灣希望義工團連續2個周末假日出動200多名義工重修蚵寮學堂，新完工的學堂更寬敞、明亮，課桌椅全都更新，聲寶、微星科技分別捐贈冷氣、20部筆電，讓學堂軟硬體一應俱全。

20多年前創辦學堂的陳玉釵感動又感激，並感謝希望義工團及各善心人士捐款、捐物資，她特別感謝善心女士林芯嬡捐助修復經費115萬元，讓學堂浴火重生，老人、小孩終能有學習、共餐園地。

希望義工團理事長尤瑞豊指出，為避免再發生火災，施工都排除危險因素，使用防火漆，更換老舊電線，提高用電容量。

林芯嬡和雲林出身的聲寶總經許經朝共同參加啟用儀式，林芯嬡表示，很開心有機會跟著義工團為台灣社會做一點事，讓台灣更好，如同大家所說，台灣最美麗的風景是肯為台灣土地努力付出的人。

今天蚵寮學堂重新開張，村子像入厝般動員辦喜事，雲林縣府社會處長林文志和貴賓共同揭牌後，學堂正式開放使用。

此外，台西鄉林老阿伯獨居的老宅年久失修，因家境困苦，豬圈當作廁所廚房，多年風雨，屋頂牆壁殘破不堪，台灣善種子義工團得知後協助修繕房屋及浴廁。