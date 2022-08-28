嘉市5歲以下幼童、2成打過第1劑 市府公布22院所開打BNT
嘉義市今新增265例本土確診個案，市府衛生局指出，未滿6歲幼童先前可打莫德納疫苗，即起加入BNT疫苗，6個月到未滿5歲幼兒皆可打，可向嘉市22家疫苗合約醫療院所預約；衛生局統計，目前嘉市未滿6的接種率第1劑20.3%，籲盡快打提升嬰幼兒免疫保護力。
嘉市新增265例確診個案包含12歲以下44例，12到64歲188例，65歲以上33例；目前嘉市居隔1556人、解隔157人、輕症居家照護人數2807人。
衛生局表示，設籍嘉市未滿5歲的幼童，截至昨天已接種第1劑20.3%、第2劑1.5%，民眾應注意，幼童兩款疫苗不建議混打，施打的年齡稍微不同，莫德納是「滿6個月到未滿6歲，應打2劑基礎劑」，BNT是「滿6個月到未滿5歲，應打3劑基礎劑」。
衛生局也指出，幼兒BNT疫苗昨天起於院所開打，嘉市共22家疫苗合約醫療院所，可以預約施打，幼童接種也可減少發生MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）的風險達90％以上。相關接種訊息請至衛生局網站的COVID-19疫苗專區https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501
因應疫情恐上升，中央9月1日起免費提供65歲以上長者5劑家用抗原快篩試劑，市府表示，包含1957年及以前出生者，可持健保卡至快篩實名制販售藥局免費領取，此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格。
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