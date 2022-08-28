開學日近 台南推遊博物館送橡皮擦
暑假將結束，台南數個博物館組成的「台南市博物館創新發展協作平台」與富樂夢教育基金會合辦開學慶活動，遊客到指定館舍完成任務可獲贈橡皮擦，學童可順便為開學做準備。
台南山上花園水道博物館今天發布新聞稿指出，「台南市博物館創新發展協作平台」由山上花園水道博物館、南瀛天文館、台南左鎮化石園區、南科考古館以及樹谷生活科學園區組成，不定期合作推出相關活動及優惠，此次獲得富樂夢教育基金會捐贈1萬顆環保橡皮擦，協助推廣教育。
山上花園水道博物館指出，明天起至9月11日止，民眾只要到參與館舍完成指定任務，就可以拿到1顆橡皮擦，集滿3顆還能到富樂夢觀光工廠領取一盒12色蠟筆，暢遊博物館又可順道準備開學文具。
山上花園水道博物館指出，如果想領到水道博物館的橡皮擦，只需要穿著制服、書包或制服外套等，可辨識出學校標誌的衣物至服務台即可；南瀛天文館則是為學生量身訂做，購買學生套票即贈送；南科考古館鼓勵免費申請加入考古館網路會員，入館出示申請畫面就贈送橡皮擦；左鎮化石園區與最新推出的票卡結合，只要申辦兒童卡即可獲得。
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