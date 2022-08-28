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雲林古坑大埔竹筍節熱鬧登場 親手醃醬筍吸引百人參加
雲林縣古坑鄉大埔社區盛產竹筍，有竹筍的故鄉之稱，每年都會舉辦大埔竹筍節，今年首度與庄腳囡仔市集合體，擴大舉辦活動，現場有古坑鄉20間特色攤位展售，還有親子DIY、摸彩活動、免費竹筍粥供民眾取用，吸引上百名民眾到場參加，副縣長謝淑亞、鄉長沈勝騰等人也到場參加，場面相當熱鬧。
大埔社區發展協會理事長張和賢說，古坑盛產竹筍、香蕉、咖啡等農產品，今年首次與庄腳囡仔市集合體，不只有限量50名醬筍免費DIY，還有200名親子DIY，以及電視、空氣清淨機及腳踏車等大獎摸彩，就是要讓大家有吃又有抓，現場展售的20間攤位都是古坑在地優良商家，包括竹筍、龍眼等當季農產品。
大埔竹筍節今年首次擴大舉辦，吸引上百名民眾參加，大人帶著小孩到現場DIY製作鮮蔬捲、香蕉優格，也拿起畫筆彩繪竹筍娃娃，玩得不亦樂乎，另外，大埔社區的成員親自帶領民眾動手做醬筍，在過程中讓參加民眾學習醬筍製作過程，將傳統醃製手藝帶回家。
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