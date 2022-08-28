今天祖父母節、台南辦祖孫童趣嘉年華 寶寶抓周逗樂家長

每年8月第4個星期日是「祖父母節」，台南市家庭教育中心今天在新營區蓮海棚架廣場辦理「祖孫童趣嘉年華，幸福祖孫情、快樂向前行」活動；主打懷舊有趣，很多在地議員、里長與父老出席，並帶著自己的家人小孩一同回味小時候的遊戲、童玩。

活動由布袋戲開場，引領穿著傳統及在地農村服裝祖孫走秀進場，象徵不同時代幸福印記；還有遵循古禮儀式的寶寶抓周，吸引許多祖孫三代帶著周歲寶寶參加，還有懷舊闖關及體驗，要讓祖孫留下美好的回憶。

現場一位阿公帶著剛滿周歲的孫女參加抓周，笑說今天的闖關及體驗活動帶大家重溫過去小時候的樂趣，也見證了孫女的抓周儀式，還拿到文昌帝君加持過的文昌筆，相信小孫女未來一定會福氣滿滿、平安健康長大。

市長黃偉哲表示，看到許多祖孫參加，希望藉此「倡導家庭世代互動共學，喚起各界對於親情、孝道及敬老尊賢倫理道德的重視，增進祖孫互動，促進世代融合，共同再創和諧、溫馨、傳承、感人的祖孫情」。

黃偉哲說，現在很多人其實都是阿公阿嬤帶大，因給阿公阿嬤帶可以很放心，而且拉進祖孫關係，也因此除要孝順父母，也要孝順祖父母。希望今天現場準備的有趣懷舊童玩，跟抓周、做度晬等活動，陪伴大家度過一個快樂又有意義的祖父母節。也期盼更多人知道祖父母節，瞭解祖父母對家庭的意義、保有感恩與惜福的心，表達對長輩的愛。

黃偉哲觀賞小朋友開場可愛舞蹈、布袋戲、跟祖孫走秀，也敲響智慧平安鑼。活動亮點寶寶「做度晬」抓周活動，家庭教育中心準備Q版祈福文昌筆，由黃偉哲致贈參加抓周的寶寶，祝福每位開智慧，將來都能獨占鰲頭。

家庭教育中心表示，看到許多阿公阿嬤帶著孫子女，大手牽著小手，一起參加，過程中充滿著歡樂笑聲，溫馨互動，相信今天的活動，必能在家人彼此心中留下滿滿的幸福回憶。