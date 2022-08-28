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台南白河關子嶺寶泉邊坡崩塌改善 黃偉哲要求確保安全
台南市白河區關子嶺寶泉露頭上方邊坡崩塌、危及遊客安全；市府進行治理及步道復建工程，市長黃偉哲今天前往勘查、要求確保坡地治理改善成果，打造安全舒適觀光景點，要讓關子嶺風景區環境景觀再升級。地方議員及在地里長都到場關心。
黃偉哲表示，關子嶺是聞名溫泉地，9月溫泉祭即將開鑼，所以市府要趕快將寶泉整治好，確保溫泉的泉源跟泉質無虞，也要加強整個區域的安全設施，並增設更多的遊樂設施，才能吸引更多遊客來泡湯遊玩。
市府表示，關子嶺寶泉露頭屬於自然湧出泥漿溫泉，因周遭地質複雜脆弱，颱風豪雨上方邊坡崩塌，露頭周遭設施及步道損壞，市府水利局去年至今陸續完成修復寶泉露頭上方邊坡、露頭周遭設施及登山步道，崩塌裸坡地完成改善且植生復育狀況良好，整體邊坡穩定可確保寶泉露頭資源永續，進而振興關子嶺觀光產業。
水利局說，關子嶺風景區屬西拉雅國家風景區轄下地方風景區，四周有枕頭山、虎頭山、大凍山、雞籠山等群峰環抱。關子嶺溫泉更為全台唯一的泥漿溫泉。市府觀光旅遊局委託代辦「災後復建工程」，改善主要利用編柵植栽及橫向截導水設施以穩定寶泉露頭上方崩塌坡面，露頭周遭設施及步道損壞修復，確保露頭功能並提供遊客更安全舒適的步道遊憩環境。
水利局說，黃偉哲上任至今年8月，在白河區中央與地方投入經費約1.7億元，台南山坡地範圍14個行政區，總投入經費更是高達44.2億元，野溪整治長度超過87公里，會持續向中央爭取經費，加速完成野溪及崩塌地治理工作，降低坡地災害發生機率。
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