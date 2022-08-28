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影／「工人畫家」李生茂台電退休 為圓夢台南辦個展

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影
工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影

台電第一線配電服務員近40年的畫家李升茂被譽為工人畫家、去年退休，今天在台南歸仁文化中心舉辦「牽線心 人間情—李升茂水墨人物創作展」，展出42幅近作、其中14幅是台電人員辛勤工作紀實。

李升茂從小熱愛美術、雖然單親家庭貧困但立志成為畫家，14歲就隻身從屏東老家萬巒上台北，成為漫畫家葉逢甲最後一位學徒，後來又向水墨畫家沈禎學畫；退伍後為改善家人生活考上台電、在第一線服務，仍不忘熱愛的繪畫，創作不斷。

李升茂說，暌違18年再度回到全新的歸仁文化中心展出，心懷喜悅和祝福。這次展出題材除延續自身台電人奔馳於山林、溪邊冒險搶救電力故事，還有自己童年、勤奮工作農婦及親情等水墨人物、求學上課時數分鐘內完成人體速描內容。

他說，「童年拾憶」作品描繪貧困童年生活，期許自己繼續為這塊土地上辛勤人們以水墨做記錄，也希望引起更多觀者共鳴。

李升茂1955年出生屏東縣萬巒鄉，因家貧國小畢業後便隻身北上當漫畫學徒，三年後再進入北投一家陶瓷公司彩繪部門從事彩繪工作，期間半工半讀流離奔波，曾睡在台北地下道過夜。

李升茂後來學習水墨畫，參加全國勞工藝文獎及全國青年美術創作比賽獲得佳績，曾獲兩次經濟部文藝展金牌獎，三幅作品台電訓練所典藏，因而對繪畫信心大增，作品多次在各地展出。

他近年常以自身工作為素材，把工作融入水墨畫中，讓人一窺台電維修人員上山、穿越溪流艱辛服務而不為人知的一面；人稱台灣第一位以配電工搶修為題材水墨畫家，畫作充滿基層勞工的生命力，撼動人心。

閒暇創作不輟，李升茂民國86年利用假日就讀長榮大學美術系進修部進修四年圓夢，93年在歸仁文化中心個展、年初在台北中正紀念堂展出。他說，這一次再回到歸仁展出，算是圓夢圓滿，不會再辦個展，但還是會繼續創作。

工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影
工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影
工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影
工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影
工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影
工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影
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工人畫家李生茂退休辦「牽線心 人間情」圓夢個展。記者周宗禎／攝影

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