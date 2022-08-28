快訊

中職／桃園球場雨停卻太潮濕 獅猿戰罕見火烤本壘區

陸無人機頻擾外島 國防部有回應了：即起適切反應

新北五股開發公司發現疑爆裂物「瓶裝鐵釘有引線」 警封鎖現場採證

關子嶺寶泉露頭崩塌整修 助穩泡湯水源

中央社／ 台南28日電

台南市關子嶺風景區泥漿溫泉寶泉露頭上方邊坡崩塌，造成周遭設施及步道損壞，經市府水利局投入經費整修，崩塌坡地完成改善且植生復育狀況良好，有助確保寶泉露頭資源永續。

台南市長黃偉哲今天上午前往寶泉露頭步道區視察復建工程，聽取相關單位簡報及當地民眾意見。

台南市水利局簡報指出，寶泉露頭為自然湧出泥漿溫泉，因周遭地質複雜脆弱，受颱風豪雨影響，致使上方邊坡崩塌，造成露頭周遭設施及步道損壞，水利局已陸續完成修復。

台南市水利局指出，由市府觀光旅遊局委託水利局代辦「白河區關子嶺寶泉露頭步道災後復建工程」，改善方式主要利用編柵植栽及橫向截導水設施以穩定寶泉露頭上方崩塌坡面，以及露頭周遭設施及步道損壞修復，確保露頭功能並提供遊客更安全舒適的步道遊憩環境。

黃偉哲表示，時序即將進入9月，泡溫泉旺季也即將展開，還記得去年因為溫泉短缺造成緊張，市府今年超前部署，把關子嶺的溫泉露頭整理好，確保泉源及泉質穩定，希望更多市民及外地遊客可以享受到關子嶺溫泉。

黃偉哲指出，市府會持續把附近的遊樂設施及商業機制弄得更好，讓遊客不僅可以泡溫泉、買到價錢公道的土特產，還可到各景點打卡玩得盡興。

延伸閱讀

黃偉哲與「救援小英雄」宣導用路安全 提台南交通解方

登記日錯開！謝龍介9月1日、黃偉哲8月31日 雙方王不見王

台南殺警案 黃偉哲：總統指示警察別怕開槍 責任國家擔

白髮人送黑髮人…台南警曹瑞傑殉職 阿嬤一句話令人鼻酸

相關新聞

行善義工團修繕雲林學堂、老宅 交屋歡慶喜氣洋洋

雲林縣最早創設的口湖鄉蚵寮學堂上月底一場惡火祝融，創辦人陳玉釵傷心不已，經媒體披露，愛心如潮，林姓善心女土捐115萬元由...

嘉市5歲以下幼童、2成打過第1劑 市府公布22院所開打BNT

嘉義市今新增265例本土確診個案，市府衛生局指出，未滿6歲幼童先前可打莫德納疫苗，即起加入BNT疫苗，6個月到未滿5歲幼...

台南培養脫貧財務知能生力軍 用故事獲理財新知

台南市社會局為協助低收入戶及中低收入戶家庭獲得理財新知，首次開辦親子夢想故事營，進行財務知能教育，共有16名學員參訓，今...

雲林古坑大埔竹筍節熱鬧登場 親手醃醬筍吸引百人參加

雲林縣古坑鄉大埔社區盛產竹筍，有竹筍的故鄉之稱，每年都會舉辦大埔竹筍節，今年首度與庄腳囡仔市集合體，擴大舉辦活動，現場有...

今天祖父母節、台南辦祖孫童趣嘉年華 寶寶抓周逗樂家長

每年8月第4個星期日是「祖父母節」，台南市家庭教育中心今天在新營區蓮海棚架廣場辦理「祖孫童趣嘉年華，幸福祖孫情、快樂向前...

台南白河關子嶺寶泉邊坡崩塌改善 黃偉哲要求確保安全

台南市白河區關子嶺寶泉露頭上方邊坡崩塌、危及遊客安全；市府進行治理及步道復建工程，市長黃偉哲今天前往勘查、要求確保坡地治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。