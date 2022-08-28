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故宮南院無人機展演 吸引3萬2千人觀賞

中央社／ 嘉義縣28日電
故宮南院2022「仲夏平安夜」無人機第3場展演27日晚登場，500架無人機在夜空展演翠玉白菜、寶瓶、最大的國旗圖案（圖）及「平安」2字，吸引3萬2000人到場觀賞。（故宮南院提供）
故宮南院2022「仲夏平安夜」無人機第3場展演27日晚登場，500架無人機在夜空展演翠玉白菜、寶瓶、最大的國旗圖案（圖）及「平安」2字，吸引3萬2000人到場觀賞。（故宮南院提供）

「仲夏平安夜」無人機第3場展演昨晚登場，500架無人機在夜空展演翠玉白菜、寶瓶、最大的國旗圖案及「平安」2字，吸引3萬2000人到場觀賞，驚呼聲不斷。

「仲夏平安夜」無人機第3場展演昨晚7時30分開始，無人機以飛毯波浪進場，接著排出故宮南院建築、龍首、翠玉白菜、故宮院徽、掐絲琺瑯番蓮紋瓶

（寶瓶）、王羲之「平安帖」中的「平安」字體、還有史上最大國旗，變化不斷，讓現場觀眾驚嘆聲不斷。

故宮南院處長彭子程接受媒體聯訪表示，今年無人機展演以「仲夏平安夜」為主題，「寶瓶」與「平安」兩個圖形象徵「保平安」，此次特色是以500台無人機秀出史上最大國旗，面積1.2公頃、約29座籃球場大小，並以擬真立體姿態展現人氣國寶翠玉白菜。

故宮南院指出，昨晚入場觀看無人機展演的人數初估有3萬2000人，整個故宮南院戶外空間都是滿滿人潮。10月10日配合國慶焰火系列活動，還有一場無人機展演，歡迎再來欣賞。

故宮南院2022「仲夏平安夜」無人機第3場展演27日晚登場，500架無人機在夜空展演翠玉白菜（圖）、寶瓶、最大的國旗圖案及「平安」2字，吸引3萬2000人到場觀賞。（故宮南院提供）
故宮南院2022「仲夏平安夜」無人機第3場展演27日晚登場，500架無人機在夜空展演翠玉白菜（圖）、寶瓶、最大的國旗圖案及「平安」2字，吸引3萬2000人到場觀賞。（故宮南院提供）

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