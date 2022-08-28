故宮南院無人機展演 吸引3萬2千人觀賞

「仲夏平安夜」無人機第3場展演昨晚登場，500架無人機在夜空展演翠玉白菜、寶瓶、最大的國旗圖案及「平安」2字，吸引3萬2000人到場觀賞，驚呼聲不斷。

「仲夏平安夜」無人機第3場展演昨晚7時30分開始，無人機以飛毯波浪進場，接著排出故宮南院建築、龍首、翠玉白菜、故宮院徽、掐絲琺瑯番蓮紋瓶

（寶瓶）、王羲之「平安帖」中的「平安」字體、還有史上最大國旗，變化不斷，讓現場觀眾驚嘆聲不斷。

故宮南院處長彭子程接受媒體聯訪表示，今年無人機展演以「仲夏平安夜」為主題，「寶瓶」與「平安」兩個圖形象徵「保平安」，此次特色是以500台無人機秀出史上最大國旗，面積1.2公頃、約29座籃球場大小，並以擬真立體姿態展現人氣國寶翠玉白菜。