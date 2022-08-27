聽新聞
test
0:00 / 0:00
鬼門關首夜 故宮南院無人機展演超吸睛
農曆鬼門關後首夜，嘉義縣故宮南院夜空展新圖「寶瓶」與「平安」象徵「保平安」，為2022「仲夏平安夜」無人機展演第3場，由500架無人機展演3D「翠玉白菜2.0」更具立體感、最吸引民眾目光是有29座籃球場大的「中華民國國旗」無人機秀，預告2022國慶焰火在南院。
「哇！超大的國旗！」林瑄怡遊客見上空展演出中華民國國旗直說，真的很感動，身體記憶立即立正站好，也讓她想起兒時升旗典禮的回憶，今夜來到南院看無人機展演壯觀中帶點浪漫，身為嘉義縣民超幸福。
故宮南院表示，在俄烏戰爭及疫情氛圍下，故宮南院2022水舞及無人機展演今年以「仲夏平安夜」為主題，今晚500架無人機秀「史上最大國旗」空中亮相，面積1.2公頃、約29座籃球場大小，稱史上最大的中華民國國旗在南院夜空展演，為2022年10月10日國慶焰火，在嘉義縣施放預告宣傳。
今夜無人機展演亮點之一的，是曾以200台無人機「升空」的故宮人氣國寶翠玉白菜，今夜以「500架」展現擬真立體姿態，細節更清晰，讓人為之一亮，現場遊客驚喜不已。
無人機展演的「平安」二字，取自故宮70件限展國寶書畫〈晉王羲之平安何如奉橘三帖〉，將在10月4日至10月30日，首次離開北院，到南院展出27天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言