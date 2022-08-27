鬼門關首夜 故宮南院無人機展演超吸睛

農曆鬼門關後首夜，嘉義縣故宮南院夜空展新圖「寶瓶」與「平安」象徵「保平安」，為2022「仲夏平安夜」無人機展演第3場，由500架無人機展演3D「翠玉白菜2.0」更具立體感、最吸引民眾目光是有29座籃球場大的「中華民國國旗」無人機秀，預告2022國慶焰火在南院。

「哇！超大的國旗！」林瑄怡遊客見上空展演出中華民國國旗直說，真的很感動，身體記憶立即立正站好，也讓她想起兒時升旗典禮的回憶，今夜來到南院看無人機展演壯觀中帶點浪漫，身為嘉義縣民超幸福。

故宮南院表示，在俄烏戰爭及疫情氛圍下，故宮南院2022水舞及無人機展演今年以「仲夏平安夜」為主題，今晚500架無人機秀「史上最大國旗」空中亮相，面積1.2公頃、約29座籃球場大小，稱史上最大的中華民國國旗在南院夜空展演，為2022年10月10日國慶焰火，在嘉義縣施放預告宣傳。

今夜無人機展演亮點之一的，是曾以200台無人機「升空」的故宮人氣國寶翠玉白菜，今夜以「500架」展現擬真立體姿態，細節更清晰，讓人為之一亮，現場遊客驚喜不已。