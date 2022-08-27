斗六千名志工誓師大會 齊聚比拚團結默契
因應高齡化社會，雲林縣斗六市公所推動地方社區志工培訓、關懷等發展活動，進一步擴展食農基地、長青食堂等規模，傳揚在地特色，今並舉辦志工誓師大會及趣味競賽，由長平社區奪冠，獲頒2萬元獎金。
為鼓勵長者走出家門、參與社區，活絡高齡友善城市保持身心健康，市公所號召2700名志工齊聚一堂，凝聚情感、紓解身心壓力，現場氣氛熱鬧歡騰。
大會以「活躍進場旗步走」揭開序幕，每支隊伍各準備獨特的專屬隊旗，公所還邀請保庄社區花鼓隊帶來震撼人心的鼓陣，展現全齡志工熱情與活力。
市長林聖爵表示，2022是雲林全民健康運動年，為提倡全民運動，增進身心健康，提高免疫力，舉辦趣味競賽倡導高齡者，保持歡樂心情、活絡筋骨。
林聖爵也表揚90歲以上高齡優秀志工，感謝他們辛勞付出，他透露，斗六市獲2021台灣健康城市暨高齡友善城市獎」活躍獎，這項殊榮歸功公所及所有志工的用心維護。
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